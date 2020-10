Klaus Iohannis, la deschiderea anului universitar: "Va fi un an foarte complicat, altfel"

La sosire, preşedintele a făcut o scurtă declaraţie de presă, în care s-a referit la situaţia în care se deschide anul universitar, în pandemie, cu multe universităţi care vor ţine cursurile online.

"Va fi un an universitar altfel, foarte complicat, dar deja am putuz să constat că se aşteaptă cu entiziasm şi sper să continue tot aşa. Un an universitar foarte bun tuturor profesorilor şi studenţilor!", a afirmat Klaus Iohannis, conform sursei citate.

Citeşte şi: Mădălina Drobrovolschi, dată afară de Realitatea Plus: "Postul a decis o schimbare de politică editorială"