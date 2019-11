Klaus Iohannis, la PNL la închiderea urnelor: Azi am făcut un pas mare pentru îndepărtarea PSD de la putere. Mai e un pas

Klaus Iohannis a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor, care îl situează pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidenţiale, că niciodată românii nu au votat atât de mulţi şi atât de clar împotriva PSD.

"Dragi români, victorie! Am reușit să învingem PSD, mai mult ca oricând în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu au votat atât de clar împotriva PSD. Și acest lucru înseamnă un pas enorm înainte pentru România. Milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru proiectul nostru – pentru o Românie Normală și pentru a continua procesul important de schimbare în bine din România. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea lor, liberalilor, dar și tuturor votanților de dreapta și celor care nu cred neapărat într-un partid anume, dar își doresc ce ne dorim și noi, o Românie Normală", a declarat Klaus Iohannis, la închiderea urnelor de vot în România.

Iohannis a avertizat că "lupta noastră comuna nu ţine de o eticheta de partid, lupta noastra este pentru indepartarea PSD de la putere ca sa nu mai tina Romania captiva in trecut".

"Azi am facut un pas mare in aceasta directie. Nu este pasul decisiv, mai este de lucru. Acești ani au fost ani de luptă și de rezistență și am ținut piept atacurilor deosebit de agresive ale PSD. Daca nu ne-am fi opus, PSD ar fi reusit să destructureze instituţii democratice, calea europeană, tot ce s-a construit în Romania pana acum. Astăzi România s-ar fi intors în anii 90", a mai spus Klaus Iohannis.

"Dragii mei, războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas peste două săptămâni. Veniți la vot pentru ca lupta voastră să nu fi fost în zadar! Veniți la vot pentru o Românie Normală!", a mai spus Iohannis.

"Şi în ţară şi în străinătate votul a decurs într-o ordine perfectă, impecabilă, dar războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, un pas peste două săptămâni. (...) Votanţilor USR PLUS, care au susţinut astăzi un candidat foarte bun, le amintesc ce avem în comun - credinţa că statul de drept şi bunul european sunt pilonii dezvoltării României pe termen lung şi îi chem să construim împreună acest viitor pe care ni-l dorim. Celor de la PMP le spun: veniţi la vot. Acum putem împreună să facem România educată pe care şi eu mi-o doresc. Războiul cu PSD nu s-a terminat, dar noi suntem în poziţia în care trebuie să începem să lucrăm împreună, noi, PNL, USR PLUS, PMP, UDMR, care ne dorim o Românie normală. Dragi români, veniţi la vot pentru o Românie normală!", a spus Iohannis,

Klaus Iohannis a ajuns duminică seară la sediul PNL, însoţit de premierul Ludovic Orban şi vice-preşedintele PNL Rareş Bogdan. Candidatul susţinut de liberali a aşteptat încheierea votului din primul tur al alegerilor prezidenţiale alături de liderii PNL. Potrivit tuturor exit poll-urilor realizate duminică în România, Klaus Iohannis este unul dintre candidaţii care intră în turul 2 al alegerilor prezindenţiale, din 24 noiembrie 2019.