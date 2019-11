Klaus Iohannis: Mă voi întâlni cu mama Luizei Melencu vineri la Cotroceni

Preşedintele Iohannis a confirmat presei întâlnirea cu familia Luizei Melencu. "Vineri o voi primi pe doamna Melencu", a spus Klaus Iohannis.

Mama Luizei Melencu a declarat la România TV că vrea să fie ajutată în privinţa cazului Caracal. "Suntem disperaţi, i-am cerut ajutorul preşedintelui. Am cerut întâlnirea în regim de urgenţă. Noi nu ştim nimic după 8 luni de zie. Ce s-a difuzat azi cu violul asupra fiicei mele este o manipulare. Nu accept aşa ceva", a declarat mama Luizei Melencu.

"Am aflat din conferinţa de presa despre această reţinere. Noi am iesit de la audierea cu Dinca. Ieri am fost sa vedem dosarul sa-l studiem. Nimeni nu ne-a spus nimic. Noi suntem aici, iar conducerea DIICOT explica faptul ca au arestat. Noua nu ne-a spus nimic. Suntem sfidati. Nu stim daca au abuzat-o. Dinca nu mai vrea sa dea declaratii. Vine la DIICOT si transcrie declaratiile de mana. Vine cu servite. Dinca si-a schimbat din nou toate declaratiile. Si le scrie in arest si le transcrie aici. A schimbat total elementele esentiale. Modul cum a facut crimele", a spus Tonel Pop.