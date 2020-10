Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Armatei Române

„România are o Armată modernă și bine pregătită care asigură angajamentele asumate în cadrul NATO.

Ceremonia poate fi urmărită aici.

(...) Armata României e un furnizor de securitate în zona Mării Negre. (....) Implicarea Armmatei României în acest efort național încă de la debutul pandemieia fost exemplară. Personalul de specialitate și mijloacele de care Armata dispune au contribuit la salvarea vieții cetățenilor și limitarea răspândirii acestei boli.

Armata României este pregătită nu numai să apere polpulația și teritortul împotriva agresiunilor externe, dar și să sprijine autoritățile locale și centrale împotriva pandemiei”, a declarat Iohannis.

Potrivit şefului statului, România are astăzi o armată "modernă" şi "bine pregătită" care asigură îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi implementarea politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene.



"Dragi militari, în această zi solemnă, mă adresez dumneavoastră, continuatorii tradiţiilor de luptă ale poporului român, care a ştiut întotdeauna să se mobilizeze în vremuri grele şi să lupte cu eroism. În semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identităţii naţionale şi pentru dăruirea cu care s-a implicat în organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Războiului pentru Întregirea Neamului, am conferit Medalia Comemorativă 'Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului' Ministerului Apărării Naţionale. Militarii noştri, cei aflaţi în prezent în misiuni în ţară sau în cadrul coaliţiilor sau al alianţelor internaţionale, dovedesc că spiritul de sacrificiu, de camaraderie şi de disciplină sunt valori însuşite şi trăsături de caracter definitorii ale poporului român", a transmis preşedintele Iohannis.



El a adăugat că, în prezent, Armata este privită şi dintr-o altă perspectivă, militarii fiind angajaţi "într-un altfel de război", cu un inamic "nevăzut" şi "foarte dificil de combătut" - noul coronavirus.



Şeful statului a evidenţiat că implicarea Armatei României "în acest efort naţional", încă de la debutul pandemiei de COVID-19, "a fost exemplară".



"Personalul de specialitate şi cele mai adecvate mijloace de care Armata dispune au contribuit semnificativ la protejarea şi salvarea vieţilor cetăţenilor şi la limitarea, pe cât posibil, a răspândirii acestei boli. Salut eforturile medicilor militari şi devotamentul lor total încă de la primele semne ale apariţiei virusului în ţara noastră. Totodată, apreciez implicarea personalului militar şi civil din Armata României care a avut misiuni specifice în perioada instituirii stării de urgenţă şi, ulterior, a declarării stării de alertă, o dovadă în plus a sprijinului consistent dat autorităţilor naţionale în confruntarea cu actuala criză sanitară. Armata României este pregătită nu numai să apere populaţia şi teritoriul împotriva oricărei agresiuni externe, dar şi să sprijine autorităţile centrale şi locale în situaţii de criză", a subliniat Klaus Iohannis.



El s-a adresat şi studenţilor din anul întâi de la Institutul Medico-Militar, care au depus jurământul militar, menţionând că are convingerea că aceştia vor răspunde "cu cinste" încrederii pe care cetăţenii patriei o au în ei.