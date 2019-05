Klaus Iohannis: România are capacitatea de a deveni un hub de inovare regional

"Dezvoltarea Industriei 4.0 aduce un potenţial uriaş, în special în industria auto şi în alte 'sectoare industriale inteligente' (smart manufacturing). România are o miză importantă în legătură cu aceste industrii. În acest sens, guvernele trebuie să livreze politici responsabile care să ducă la creşterea rezilienţei economiei şi să renunţe la măsuri de conjunctură, populiste, care impun costuri pentru generaţiile viitoare. Fără doar şi poate, digitalizarea administraţiei publice ar trebui să fie o prioritate pentru toate guvernele. Tehnologia oferă soluţii simple şi rapide de a livra servicii publice şi pentru reducerea birocraţiei şi corupţiei, în beneficiul cetăţenilor şi afacerilor, deopotrivă", afirmă şeful statului în mesajul prezentat de către consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu.



Iohannis susţine că "revoluţia digitală reprezintă cea mai mare provocare a generaţiei noastre", subliniind că Piaţa Unică reprezintă cea mai importantă realizare a Uniunii Europene.



În acest context, el arată că este necesar ca Piaţa Unică să fie consolidată în continuare, menţionând că acesta a fost unul dintre obiectivele esenţiale ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.



"Realizarea Pieţei Digitale Unice va contribui în mod semnificativ la unitatea, securitatea şi prosperitatea Europei. Extrem de important, avem nevoie să multiplicăm eforturile în domeniul securităţii cibernetice şi al infrastructurii digitale, în strânsă colaborare cu partenerii noştri globali care împărtăşesc aceste preocupări. Revoluţia digitală transformă toate aspectele economiilor noastre, inclusiv normele sociale. Ne bucurăm de beneficii, dar în acelaşi timp trebuie să fim pregătiţi să gestionăm costurile pe care această transformare le aduce, şi aici este nevoie de solidaritate şi coeziune. O piaţă unică aduce beneficii uriaşe în ceea ce priveşte creşterea convergenţei digitale între diferitele regiuni şi sectoare ale Uniunii Europene şi răspândirea nu numai a tehnologiei, ci şi a dezvoltării sociale", susţine Iohannis.



Şeful statului afirmă că, în ciuda multiplelor avantaje, Europa riscă să fie depăşită în cursa digitală globală, atunci când vine vorba despre încurajarea jucătorilor de clasă mondială în noua economie digitală, context în care punctează că este vital să fie dezvoltată o Piaţă Unică diversificată şi cu anvergură.



"Este important să avem ţeluri ambiţioase în legătură cu viitorul nostru comun. Avem nevoie, de asemenea, să creăm un mediu de afaceri adecvat pentru a încuraja investiţiile pe termen lung în creativitate, inovare şi tehnologie", spune Iohannis.



Preşedintele Iohannis precizează că întreprinzătorii "joacă un rol vital" în creşterea competitivităţii economice, motiv pentru care Uniunea trebuie să încurajeze spiritul antreprenorial şi asumarea de riscuri în privinţa inovării.



"Avem nevoie de o viziune nouă şi acţiuni îndrăzneţe care să sprijine competitivitatea IMM-urilor europene. Aş recomanda ca acesta să fie un subiect prioritar pe agenda strategică a următoarei reuniuni a Comisiei Europene. Este imperativ să stabilim o viziune clară, dublată de planuri de acţiune specifice şi de alocarea de resurse financiare pentru a inova mai mult, a investi mai mult şi a creşte valoarea schimburilor comerciale", susţine Iohannis în mesaj.



El menţionează că în România, cu 6% din PIB, sectorul digital este "un motor important al creşterii economice şi al inovării", iar companiile şi specialiştii români sunt recunoscuţi la nivel internaţional.



"România are capacitatea de a deveni un hub de inovare regional. Ecosistemul digital local este tânăr şi dinamic. Numărul companiilor IT a explodat în ultimii 5-6 ani, startup-urile şi-au dublat numărul, iar piaţa se poate lăuda cu rate anuale de creştere de 15%. Produsele digitale sunt în mare parte exportate, trei sferturi din producţie fiind destinate partenerilor din Piaţa Unică şi din Statele Unite", afirmă şeful statului.



Preşedintele Iohannis arată că startup-urile au nevoie de un mediu de afaceri prietenos pentru a se dezvolta şi a prospera.



"Este vital să ne preocupăm de dezvoltarea sistemului educaţional şi de nevoia de a îmbunătăţi abilităţile profesionale ale tinerei generaţii. Prosperitatea noastră viitoare are de câştigat din integrarea mediilor online şi offline. De la asigurarea serviciilor educaţionale, gestionarea provocărilor urbane, la sistemele de energie şi transport sau la stabilirea diagnosticelor medicale, este clar că digitalizarea generează beneficii pentru întreaga societate", spune Iohannis.