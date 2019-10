Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis: Suntem într-un război cu PSD

Klaus Iohannis a declarat la sediul PPE de la Bruxelles că se află într-un război cu Partidul Social Democrat. Preşedintele a completat că acesta nu este unul de natură doctrinară, ci a fost generat de "atacul" PSD asupra românilor. Foto: facebook.com "Suntem - şi o spun cu tristeţea de rigoare - într-un război. Suntem într-un război cu PSD. (...) Nu este un război doctrinar. Atenţie, faceţi, vă rog, diferenţa! Este un război între o forţă politică care a luat puterea prin alegeri şi a deturnat-o şi noi, ceilalţi, preşedintele şi Opoziţia, care luăm partea românilor. (...) Acum suntem într-o competiţie electorală, într-o luptă electorală şi sperăm ca bătăliile pe care le câştigăm să ducă la terminarea acestui război, fiindcă o naţiune nu poate să fie la nesfârşit în război cu sine. Aşa ceva dăunează grav societăţii", a spus preşedintele. Iohannis consideră că în decembrie 2016, PSD a câştigat "cu un scor extraordinar, total neaşteptat". "Explicaţia a fost şi este relativ simplă. Noi am făcut prea puţin, ei au făcut foarte mult. Le-au promis românilor că va curge lapte şi miere, că vor coborî Luna de pe cer şi că vor face toate minunile posibile. Românii, de bună credinţă, în bună parte, au luat aceste lucruri de bune. Noi, de partea noastră, nu am făcut nicio contraofertă. Niciuna. Nu că nu am făcut una mai bună. Ghinion... Dar aşa a fost şi trebuie să recunoaştem aceste lucruri, altfel nu putem să le corectăm. PSD-iştii au ajuns la putere şi nu că s-au străduit să curgă lapte şi miere, au început să pună în practică programul lor real, de demontare a statului de drept în România, demontare a sistemelor publice mari, prin înşurubarea pilelor, cunoştinţelor şi a tuturor neamurilor în poziţii de frunte, lucru care în final, nu doar la figurat, a dus la un atac asupra românilor", a explicat el. Iohannis, despre desemnarea lui Kovesi procuror-şef european: "O reuşită" Klaus Iohannis a făcut referire şi acţiunile guvernului de la mitingul din 10 august, pe care l-a numit "un exemplu de război urban". "A fost un război urban al PSD împotriva românilor. Mai ales împotriva românilor din diasporă, fiindcă foarte mulţi au venit atunci din diasporă să protesteze împotriva PSD. Au fost primiţi cu bâte, gaze lacrimogene şi acei jandarmi echipaţi de război urban. În această situaţie, cineva trebuia să ţină partea românilor. Aceşti cineva am fost eu cu PNL şi cu încă câţiva din Opoziţie. Noi am luat partea românilor şi ne-am declarat clar, pe faţă, anti-PSD. De acolo vine războiul nostru împotriva PSD", a mai spus şedul statului.

