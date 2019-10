Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis, surprins la o terasă din centrul oraşului Timişoara FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Campanie prezidenţiale 2019. Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale a început oficial pe 12 Octombrie, iar preşedintele Iohannis a dat un mesaj prin care şi-a fixat obiectul pentru acest scrutin: O Românie fără PSD. Şeful statului a început un tur de forţă în ţară alături de reprezentanţii PNL.

Klaus Iohannis, însoţit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, şi alţi lideri liberali s-a odihnit pe o terasă în centrul oraşului Timişoara, înaintea Adunării Regionale a PNL care are loc în acest municipiu.



Klaus Iohannis a fost întâmpinat, duminică, de primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, care este şi liderul PNL Timiş.



Robu i-a arătat şefului statului Domul Catolic din Piaţa Unirii din Timişoara şi i-a spus că acesta va fi reabilitat cu bani de la Uniunea Europeană. De asemenea, Robu i-a mai spus preşedintelui că şi clădirea în care se află sediul PNL Timiş, din Piaţa Unirii, a intrat într-un proces de reabilitare. Citeşte şi: Klaus Iohannis, primul mesaj din campania electorală: Miza alegerilor prezidenţiale, o Românie fără PSD



Apoi, Robu l-a invitat pe Iohannis şi pe cei care îl însoţeau, pe o terasă din Piaţa Unirii. În plimbarea sa prin centrul Timişoarei, Klaus Iohannis a mai schimbat câteva cuvinte cu o femeie care vorbea limba germană, dar şi cu câţiva absolvenţi al Liceului ”N. Lenau”, liceu cu predare în limba germană, din Timişoara.



Klaus Iohannis participă, duminică, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL regiunea Vest la Timişoara. La eveniment participă aproximativ 3.500 de membri şi simpatizanţi ai PNL, parlamentari, aleşi locali din regiune, scrie News.ro. loading...

