Klaus Iohannis susţine o declaraţie de presă la Cotroceni de la ora 18

Preşedintele Klaus Iohannis face prima declaraţie de presă la o zi după alegerile locale 2020, în contextul în care Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR PLUS la Primăria Capitalei, a obţinut 42.74 % din voturi la alegerile locale de duminică, în timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul în funcţie Gabriela Firea, are un scor de 37.97%, potrivit rezultatelor provizorii la alegerile locale 2020.

Şi la nivelul sectoarelor, PNL - USR - PLUS au obţinut victorii importante. Radu Mihaiu a obţinut mandatul la Primăria Sectorului 2 şi Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6. La Sectorul 1 Clotilde Armand ar fi înaintea contracandidatului PSD Daniel Tudorache, actual primar al sectorului. Totuşi, canidatul PSD susţine, că după terminarea numărătorii paralele, are în plus 200 de voturi faţă de candidata PNL şi USR-PLUS Clotilde Armand.

Totuşi rezultatele parţiale provizorii centralizate până în prezent de BEC indică faptul că Tudorache are 31.622 de voturi, iar Clotilde Armand 33.249, însă mai sunt de numărat încă 8.778 de voturi.

Şi numărătoarea paralelă a USR - PLUS indică faptul că Armand are şanse mari să fie declarată câştigătoare la Sectorul 1.

"Legat de zvonul lansat de candidatul PSD la primăria sectorului 1 că ar fi câștigat, din numărătoarea noastră paralelă doamna Clotilde Armand are peste 1.000 de voturi diferență față de domnul Tudorache. Din numărătoarea unui alt partid care ne-a comunicat-o are peste 1.400 de voturi.

Ca să vă dau și cifre, din numărătoarea noastră, domnul Tudorache a obținut 35.419 de voturi, iar doamna Clotilde Armand 36.454 de voturi.

Stați fără griji, păzim votul de la alegerile locale", a scris deputatul USR Claudiu Năsui pe Facebook.