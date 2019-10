Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis: Voi cere respingerea comisarului european propus de PSD. Să se aştepte propunerea viitorului guvern

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, că îi vare cere preşedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să repingă propunerea PSD de comisar european din partea României și să aștepte o propunere a viitorului guvern. Foto: presidency.ro Președintele Klaus Iohannis participă, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, subiectele aflate pe agendă fiind viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2021-2027, ultimele evoluții privind retragerea Marii Britanii din UE, precum și relația cu Turcia.

