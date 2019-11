Klaus Iohannis: Voi organiza o dezbatere marţea viitoare cu politologi, jurnalişti, formatori de opinie

Prezidenţiabilul PNL, Klaus Iohannis, a explicat de ce nu va accepta o dezbatere cu candidata PSD. "Doamna Vasilica Viorica Dăncilă a fost parte activă a mârlăniilor pesediste. A sprijinit activ încercările de acaparare a Justiției, a fost foarte activă când a fost vorba să facă zid împotriva unor persoane cu probleme penale, a fost o persoană foarte activă în a guverna împotriva românilor. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD. Îmi doresc o Române fără PSD în structurile de conducere. Eu lupt pentru o Românie normală, în conceptul meu nu e loc de o dezbatere cu un astfel de candidat.

Acum în campanie se aşteaptă să fie tratată cu mare respect, ca şi cum până acum ar fi apărat România. Nu pot să accept dezbaterea cu un astfel de candidat. Înţeleg nevoia de dezbatere. Cum nu accept o dezbatere cu Viorica Dpncilă, voi organiza eu o dezbatare, marţea viitoare. Voi invita politologi, formatori de opinie, jurnalişti", a punctat Klaus Iohannis. "Va fi o discuţie deschisă, aşezată, care cu siguranţă va fi pe placul românilor", promite Klaus Iohannis.

Citeşte şi: Klaus Iohannis refuză dezbaterea: Dna Vasilica Viorica Dăncilă a fost parte activă a mârlăniilor pesediste

Iohannis a afirmat că primul tur al alegerilor a fost o victorie pentru el.

"Alegerile în primul tur au fost o victorie pentru mine şi o înfrângere pentru PSD. A fost cel mai prost rezultat al PSD-ului din ultimii 30 de ani", a declarat el.

Iohannis a criticat PSD spunând că este "o piedică în dezvoltarea României”, dar în ultimii 3 ani a reuşit să ne ducă pe toţi "într-o stare de aproape disperare”.

"Au atacat firmele private, au atacat tot ce a funcţionat în România, dar românii le-au dat câteva lecţii pesediştillor. Suntem în curs de realizare a ceea ce am numit România normală. Primul pas semnificativ s-a făcut în 26 mai, la alegerile europarlamentare şi la Referendum. . (...) duminica trecută românii au spus clar că nu mai vor PSD", a mai spus Iohannis.

"Am dovedit în ultimii ani că ştiu să lupt împotriva PSD-ului şi că am făcut acest lucru cu folos. Am dovesit că ştiu să reprezint România bine în lume şi am făcut acest lucru spre folosul României şi al românilor, am dovedit că pot să coagulez forţele politce democratice şi s-a produs schimbarea de guvern. Şi la finalul mandatului am dovedit că ştiu să opresc PSD-ul", a afirmat Iohannis.

Iohannis a transmis "mulţumiri speciale” diasporei care "s-au mobilizat exemplar" şi le-a mulţimit personal românilor care l-au votat.

Întrebat ce regretă, Iohannis a spus: "Regret că nu am putut să terminăm mai repede faza pesedistă pentru că România cu PSD la guvernare a pierdut multe oportunităţi (...) care au fost ratate din cauza felului în care PSD a acţionat şi a guvernat. Au fost ani complicaţi pentru România şi cred că pot în acest moment să spun că am reuşit în aceşti ani să ţin România pe linia clară euroatlantică, am evitat crize profunde în România ş mi-aş fi dorit să am ocazia să lucrez împreună cu un Guvern care să lucreze pentru români, care să ducă România înainte. Cred că acum, la final, pot să spun că în condiţiile în care s-au desfăşurat evenimentele politice din ultimii cinci ai am făcut tot ce a putut face un preşedinte în condiţii constituţionale".