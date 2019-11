Klaus Iohannis refuză dezbaterea: Dna Vasilica Viorica Dăncilă a fost parte activă a mârlăniilor pesediste - LIVE VIDEO

UPDATE Klaus Iohannis, declaraţii:

Este momentul să analizăm ce s-a întâmplat după turul I al alegerilor.

Mulţumesc românilor care au venit în număr mare la vot.

Mulţumesc în mod deosebit diasporei, care s-a mobilizat masiv.

O mulţumire personală tuturor românilor care m-au votat pe mine.

Acest PSD care de 30 de ani este o piedică în calea dezvoltării României.

În ultimii 3 ani a guvernat cras împotriva României, a încercat să legifereze pentru hoţi, a atact firmele private.

Românii le-au dat câteva lecţii psd-iştilor.Duminica trecută, românii au spus clar că nu mai vor PSD.

Eu am dovedit în ultimii ani că ştiu să lupt cu PSD şi am luptat cu folos.

Am dovedit că pot să coagulez forţele de dreapta şi în acest fel s-a produs schimbarea de guvern.

Asta e o conferinţăde presă, nu dezbatere.

De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD: dna Vasilica Viorica Dăncilă a fost parte activă a mârlăniilor pesediste.

Acum în campanie se aşteaptă să fie tratată cu mare respect, ca şi cum până acum ar fi apărat România.

Nu pot să accept dezbaterea cu un astfel de candidat.

Înţeleg nevoia de dezbatere. Cum nu accept o dezbatere cu Viorica Dpncilă, voi organiza eu o dezbatare, marţea viitoare.

Voi invita politologi, formatori de opinie, jurnalişti.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI

Regret că nu am putut să terminăm mai repede faza pesedistă. Am ratat oportunităţi. Am făcut tot ce putea face un preşedinte în condiţii constituţionale.

Săptămâna de muncă începe lunea de obicei şi se termină vineri sau sâmbătă.

Despre vacanţe: Am fost plecat în trei vacanţe în ultimii 5 ani. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Am avut mapa cu mine. Un preşedinte nu are concediu. Am fost ocupat săapăr ţara de pesedişti.

În rest, am mai luat câte o zi liberă şi m-am bucurat să mă întâlnesc cu români.

Consider că lupta anticorupţie este importantă. Voi sprijini lupta anticorupţie din Românie.

Dacă există abuzuri, nu mi se aduc mie la cunoştinţă. Ele sunt discutate de Inspecţia Judiciară şi CSM. Eu m-am exprimat politic despre lupta anticorupţie.

Despre numirea V Dăncilă: Nu am cunoscut-o dinainte. Mi s-a prezentat o doamnă care a stat 10 ani la Bruxelles, credeam că a învăţat despre democraţie. Am fost foarte dezamăgit. Dar să ne amintim că PSD avea o majoritate puternică. Am considerat că această persoană poate fi desemnată. Nu am prevăzut evoluţia ulterioară.

Contez pe votul maghiarilor, am avut votul lor şi în 2014. Contez că vor vota România normală.

În comparaţie cu Viorica Dăncilă, Victor Ponta este un politician rezonabil. Am făcut 2 dezbateri cu el, care pe mine nu m-au ajutat, iar pe el nici atât.

Eu am spus că vreau România fără PSD. Asta înseamnă că vreau România fără reprezentanţi PSD în funcţii de conducere în stat. Lupta mea nu este împotriva oamenilor, ci împotriva politicienilor PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte miercuri după-amiază cu liderii PNL şi susţine o conferinţă de presă la sediul din Modrogan, la ora 18:00, din poziţia de candidat al PNL la alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie.

Declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis poate fi urmărită LIVE pe RomaniaTV.net.

Klaus Iohannis a băgat în şedinţă miniştrii Guvernului Orban

Klaus Iohannis primeşte critici din mai multe părţi că evită o confruntare electorală în turul doi al alegerilor.

„Vreau să fie foarte clar: voi dialoga direct în perioada următoare cu cetățenii, cu jurnaliștii, cu societatea civilă, voi continua să merg prin țară, să mă întâlnesc cu oamenii și voi explica tuturor care este proiectul meu”, a spus președintele, marți, argumentând că „Nu poate exista însă nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile. Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a călcat în picioare statul de drept, care a vrut ca România să deraieze de la parcursul său european doar pentru beneficiul unei clici de infractori. Vorbim de candidata unui partid care acum mimează democrația, după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice, care i-a umilit pe români, care s-a făcut scut în fața corupților și penalilor în toți acești ani. Nu trebuie să uităm nicio clipă cine este PSD și care este pericolul pe care îl reprezintă pentru viitorul României, oricât ar vrea acum să fugă de responsabilitate și să încerce să ne dezbine prin tot soiul de tertipuri!”, a declarat recent Klaus Iohannis