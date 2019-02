Kovesi, citată la Parchetul General în calitate de suspect într-un dosar de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă

UPDATE: Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Kovesi a oferit informația la Europa FM, apoi a intrat în direct la Digi 24. Spre surprinderea tuturor, fosta șefă DNA era foarte surescitată, cu vocea gâtuită ca și când ar plânge.

Laura Codruţa Kovesi susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.

"Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.

La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc.

În citație, nu sunt descrise faptele, urmează să îmi fie aduse la cunoștință când mă voi prezenta la audiere. Dar sunt anumite site-uri foarte apropiate anchetei. Se și scria că urmează să fiu învinuită, jurnaliștii știau de dinainte de acest demers. Bănuiesc că este vorba despre dosarul în care aș fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară, desigur, o mare minciună.

Dacă stăm să ne gândim bine, această investigație este despre faptul că un condamnat definitiv a fost extrădat și adus în România să își execute pedeapsa, și după 10 ani facem această anchetă.

Deși e o anchetă deschisă din 2017, nu știu dacă ea a fost închisă. Exact cu o săptămână înainte de audierea mea în Parlamentul European pentru ocuparea acestei funcții eu primesc citație să fiu audiată exact în ziua în care trebuia să fiu prezentă la Bruxelles.

Am aproape 24 de ani de activitate, nu am fost niciodată cercetată disciplinar și nici penal, nu am avut niciodată probleme.

Conform regulamentului elaborat de CSM, în astfel de situații, dacă nu este începută urmărirea penală, acuzațiile nu pot fi făcute publice.

Este foarte dificil să spun ce vor gândi alții. Eu știu că sunt nevinovată, știu că este o etapă intermediară începerea urmăririi penale. Va fi o problemă de credibilitate și a mea, dar și a instituției care a făcut acest demers. Să investighezi după zece ani o faptă, nu văd care era urgența ca eu să fiu chemată înainte să mă prezint la această procedură. Acest lucru poate să îmi afecteze în mod serios candidatura.

Am prima șansă în această procedură. Sigur că începerea urmăririi penale s-a făcut pentru a mă bloca în această procedură și nicidecum pentru a afla adevărul. Acest dosar a fost deschis și în 2017, s-au făcut și audieri în cursul anului trecut și atunci sigur că mă întreb, ca în momentul în care eu fac o cerere și spun că voi pleca din țară, după câteva ore mă trezesc cu Poliția și trebuie să mă prezint exact în ziua plecării.

Eu voi merge la Bruxelles, audierea este în 26, astăzi mi s-a confirmat și oficial acest lucru. Voi merge, voi explica că sunt nevinovată, voi explica faptul că începerea urmării penale este o șicană.

Îmi voi continua drumul în această procedură. Nu voi înceta. Așa cum am spus și când mi-am încheiat mandatul la DNA, corupția poate fi învinsă. În cele șase luni am făcut o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu care am trecut de filtru. Guvernul trebuie să vină și să-mi propună o înțelegere amiabilă, altfel va fi judecat pe fond. Iar al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în acest concurs”, a spus Laura Kovesi la Europa FM.

La data de 11 februarie 2019 procurorul sef secție Gheorghe Stan de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța în mod oficial în urma unei cereri în baza legii 544 pentru Coaliția Românilor că pe rol „sunt înregistrate un numar de 18 dosare" penale privindu-o pe Laura Codruța Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi s-a clasat pe primul loc în selecţia pentru postul de procuror-şef european realizată de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, în ordinea preferinţelor, din care legislativul urmează să aleagă şeful Parchetului European. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că îi va informa pe miniştrii de justiţie din UE despre „abuzurile” comise de fosta şefă DNA.

Procedura de selecţie a procurorului şef european este una care nu depinde de ţara din care e candidatul şi se face exclusiv de către o comisie formată din 12 membri (foşti membri ai Curţii de Justiţie şi ai Curţii de Conturi, foşti membri naţionali ai Eurojust, membri ai instanţelor naţionale supreme, procurori de nivel înalt şi avocaţi) desemnaţi în septembrie 2018. Lista scurtă va ajunge la Comisia JAI şi, probabil Comisia LIBE, apoi cuvântul final îl vor avea Consiliul şi Parlamentul European, de comun de acord.