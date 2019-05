Kovesi, interviu în Financial Times despre problema corupţiei în România: Multe persoane au fost implicate în atacul asupra Justiţiei

În România, lupta anti-corupție a început în 2004, când guvernul de la București viza integrarea în Uniunea Europeană.

"Totul s-a schimbat în 2004. Înainte nu am auzit despre cazuri care au implicat oameni importanţi. Nu cred că oamenii erau mai oneşti, dar nu erau investigaţi pentru că nu se putea face asta. A fost foarte dificil să investighezi un coleg de la un partid de la Ministerul de Justiţie. Nu puteai să faci acest lucru", a spus Kovesi, în interviul publicat vineri de Financial Times.

"Înainte de 2004 nimeni nu se putea atinge de ei, pentru că şi atunci mulți procurori și polițiști voiau să înceapă anchete, dar nu puteau pentru că șefii puteau opri orice investigaţie", a mai declarat Kovesi.

A urmat aprecierea globală, notează Financial Times.

Lucrurile s-au schimbat în 2017, odată cu revenirea PSD la guvernare, când a început să se renunţe la reformele anti-corupţie, notează FT. Partidele aflate la guvernare au avut o tentativă de a reduce pedepsele pentru abuz în serviciu, dar au renunţat după protestele de stradă din iarnă. Apo au făcut presiuni pentru adoptarea unor legi care să se aplece asupra reformelor din 2004, care au avut ca efect distrugerea statului de drept.

"Totul s-a schimbat, din cauza eficienței sistemului de justiției. Cred că anumitor politicieni și oameni de afaceri li s-a făcut frică, pentru că au văzut că procurorii pot să îi investigheze și judecătorii să îi judece. Erau îngrijorați că nu mai pot fura în liniște, cum au făcut mereu”, spune Kovesi.

Întrebată dacă problema corupției ține de cultură sau este o problemă individuală, Kovesi spune că ține mai mult de mentalitate și de lipsa educației.

"Este dificil de răspuns. Cred că ambele. Deși în fiecare an obținem mai multe condamnări, corupția continuă să ne înconjoare. Nu cred că este o problemă la nivelul întregii societăți. E o problemă individuală care ține de mentalitate".

Kovesi a amintit de cazul unui primar, care deşi a fost prins că a luat mită, a câştigat un nou mandat fără probleme. "Un jurnalist a întrebat cetățenii «De ce l-ați votat?». Răspunsurile au fost fascinante. Unii au spus că «Uite, a luat șpagă. Dar nu la fel de mult ca alții». Sau «Da, a luat șpagă, dar a construit un parc frumos». Asta arată mentalitatea”, a continuat ea.

Politicienii şi oamenii de afaceri s-au speriat după ce au văzut că judecătorii îi pot condamna.

România nu este singura țară din estul Europei care se confruntă cu probleme de corupție. Mulți români consideră că sunt persecutați de autoritățile de la Bruxelles, în timp ce bulgarii au parte de un tratament mai blând, mai notează Financial Times.

Kovesi a povestit că la un summit regional "un procuror din altă ţară mi-a spus: «suntem patrioți, nu furăm banii țării noastre, ci doar fonduri europene»".

"Ne lipseşte educaţia în anti-corupţie. A fost foarte surprinsă când am mers să le vorbesc unor studenţi şi le-am spus că "dacă vreţi să treceţi examenele şi daţi bani profesorilor, e o infracţiune", ei nu au conştientizat acest lucru. Este o lipsă de educaţie", a mai spus Kovesi.

Întreabată dacă cineva a încercat să o mituiască la birou, Kovesi a răspuns: "Nu". (Întrebare: N-au îndrăznit? "Sunt atâtea mituri despre mine încât cred că nu au încercat".

"Am puţini prieteni. Am multe cunoştinţe. Pot întâlni pe cineva şi de zece ori şi apoi acea persoană poate avea probleme legale. E problema acelei persaone, nu a mea. În cazul în care cazul acelei persoane ajunge pe mâna mea sau a colegilor mei, acea persoană trebuie investigată şi pusă sub acuzare", a mai spus Kovesi.

Despre Liviu Dragnea, şeful PSD aflat sub investigare pentru fraudă din fonduri UE, Kovesi s-a rezumat la afirmaţia: "lucrurile rele" nu pot fi făcute de o singură persoană. "Multe persoane au fost implicate în atacul asupra sistemului de justiţie. În toată cariera mea, nu am fost investigată disciplinar. Anul trecut am avut patru acţiuni disciplinare. O coincidenţă? Doar un om poate face aceste lucruri".

Kovesi a vorbit și despre candidatura sa pentru postul de procuror-șef european. Ea spune că nu s-a lăsat intimidată de faptul că urma să lupte pentru acest post cu candidații Franței și Germaniei, care beneficiază de suținere puternică, în timp ce guvernul român nu doar că nu a sprijinit-o, ci chiar a încercat să îi pună bețe în roate.

„Am spus «Dumnezeule! Voi lupta singură împotriva Germaniei și a Franței». OK, este un pic dificil, dar am sprijinul multor români. Acest post nu este doar pentru mine, ci pentru țară, pentru sistemul de justiție și pentru toți românii care susțin lupta împotriva corupției”, a spus ea.