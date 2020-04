Krakatau, cel mai periculos vulcan din lume, a erupt violent. Imaginile sunt impresionante VIDEO

Nivelul de alertă la acest vulcan, situat între insulele Java şi Sumatra, a rămas la trei, cel mai înalt nivel, a adăugat Centrul pentru Vulcanologie şi Atenuare a Riscurilor Geologice.

În timpul unei erupţii din decembrie 2018, vulcanul Anak Krakatau a provocat un tsumani care a ucis peste 430 de oameni şi a rănit câteva mii. Erupţia din 2018 a făcut ca vulcanul să piardă două treimi din înălţime şi până la trei sferturi din volum.

Citeşte şi Imagini SPECTACULOASE cu erupţia vulcanului Merapi din Indonezia. Un aeroport internaţional a fost închis VIDEO

Insula Anak Krakatau a fost creată după erupţia legendară a vulcanului Krakatau, în august 1883. Erupţia a fost atât de violentă încât insula vulcanică ce existase până atunci s-a scufundat în mare. Peste 35.000 de oameni şi-au pierdut viaţa atunci.

Marea dintre Sumatra şi Java, la fel ca restul ţării insulare, se situează pe Cercul de foc al Pacificului, cea mai activă zonă din punct de vedere geologic de pe Pământ unde erupţiile vulcanice şi cutremurele sunt frecvente.

Krakatoa just erupted. The last time it happened was in 1883, causing climate change worldwide resulting with the deaths of thousands of people. First Kobe then a plague and now deadly climate change? I want OFF dis ride that is 2020.pic.twitter.com/BMhDSZr0Uq