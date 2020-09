La ce intervenţie estetică a apelat Ilinca Vandici după ieşirea din carantină. Vedeta simţea nevoia unui refresh

"Am apelat la injectare cu acid hialuronic. Nu a fost prima dată când am apelat la această metodă noninvazivă, apelez la ea de șase ani. Efectul trece în 3-6 luni. După pandemie, mi-am dorit un refresh și am recunoscut asta. Este singura intervenție pe care o fac, este, să îi spunem, un moft. Nu sunt o înrăită a intervențiilor estetice", a recunoscut Ilinca.

Vedeta spune, însă, că a fost foarte dezamăgită de reacţiile oamenilor vizavi de schimbarea la care a apelat şi că aceste reacţii negative o afectează pe termen lung.

"M-a surprins, însă, reacția prietenilor din online, care m-au taxat pentru această semiintervenție. Am fost ușor dezamăgită, pentru că rezultatul intervenției va trece mai repede decât cel al discuțiilor din mediul virtual, care îmi rămân în suflet", a spus vedeta pentru sursa citată.

Citeste si Irina Rădulescu, fiica marelui actor Dem Rădulescu: "Când aud că sunt fiica lui, oamenii se uită la mine ca la sfintele moaşte"

De anul trecut, Ilinca a devenit activă în mediul online, lansându-şi un canal de YouTube. Vedeta a mărturisit că una dintre problemele cu care se cofnruntă în online este agresivitatea oamenilor.

"Mă confrunt cu diverse mesaje de la anumite persoane. Este dreptul oamenilor să se manifeste, dar e foarte important cum îți expui părerea. Mi-a fost dificil să mă obișnuiesc cu agresivitatea unora. În urmă cu 15 ani, când am început să lucrez în televiziune, publicul era acolo, în spatele televizorului, nu existau rețele sociale. Repet, nu mă deranjează, pentru că eu știu foarte bine cine sunt, ce reprezint, ce am făcut. Ei sunt liberi să își exprime opiniile. Comunitatea mea online a fost rugată să își păstreze obiectivitatea și să nu jignească, pentru că nu sunt de acord cu astfel de comportamente. Am intrat și eu în zona online prin canalul de YouTube pe care l-am lansat anul trecut. Am făcut acest pas pentru că mi-am dorit să fiu cât mai aproape de cei care mă urmăresc și mi-am dorit să le arăt o bucățică din viața mea", a declarat vedeta pentru revista Viva.