Lacrimi la căpătâiul artistului mort după petrecere. Peste o mie de oameni participă la înmormântare

Trupul artistului a fost depus la capela cimitorului din Băile Felix, locul unde va fi înmormântat. Familia acestuia a amenajat în curtea cimitorului un cort de 300 de persoane în care oamenii au venit să își ia rămas bun. Printre cei care au venit la priveghi este și Adrian Minune, cel care a și cântat alături de Strugurel de la Oradea.

"Suntem alături de colegul si fratele nostru Strugurel toci cei care suferim pentru el. Am venit sa fim langa el acum la rau, la bine am fost cu totii. Suntem langa el. Am cantat impreuna, i-am facut cadou un microfon super. Eram fanul dansului", a spus Adrian Minune.

Artiștii au cântat toată nopatea melodii de jale.

Strugurel a murit în Olanda, imediat după ce a cântat la petrecerea de mărțișor. A suferit un infarct și nu a mai putut fi salvat. A murit în brațele copilului unui prieten.

"A cazut pe pat, i-o facut respiratie, ce o stiut copilul ca e mic. A venit salvarea cam la 35 min dupa apel. Era iubit de oamenii din toate judetele, de toţi cei care l-au cunoscut. A cantat de la 8 ani", a povestit fratele artistului.

La înmormântare sunt așteptați peste o mie de oameni. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a slujbei funerare, circulaţia prin Băile Felix va fi dirijată de echipaje de Poliţie.