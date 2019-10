Lara Fabian include Bucureştiul în turneul "50" World Tour. Duet surpriză cu Horia Brenciu

Turneul 50 WORLD TOUR care va începe la sfârșitul anului 2019 este special din trei puncte de vedere: artista împlinește 50 de ani, celebrează 30 de ani de carieră și lansarea celui de al paisprezecelea album – Papillon.

Piesele de pe noul album sunt definite de emoția și căldura hiturilor care au consacrat-o pe mult iubita artistă. În cadrul concertelor, Lara Fabian va interpreta atât melodiile noi, cât și piesele celebre precum "Je t'aime" și "Je suis malade". Cea mai bine vândută artistă belgiană a tuturor timpurilor va susține două concerte la București pe 18 și 19 Noiembrie. Biletele se gasesc pe eventim.ro, în rețeaua Eventim și la Sala Palatului.

Horia Brenciu se alătură Larei Fabian într-un duet surpriză în cele două concerte.

"Va fi unul dintre cele mai surprinzătoare duete live văzute vreodată la Sala Palatului! Îl apreciez enorm pe Horia Brenciu, este un artist cu o energie atât de frumoasă și pozitivă și sunt convinsă că publicul din România va primi excepțional vestea acestui duet. În plus, îmi doresc încă din liceu să am ocazia să lucrez pentru un concert cu Horia Brenciu, deoarece profesoara mea de matematică îl considera unul dintre cei mai buni artiști. Lara Fabian este o artistă complexă și cred că stilurile lor foarte diferite vor face istorie cu acest duet eclectic", afirmă Mihaela Gurău, organizator partener al celor două concerte.

Lara, pentru a cincea oară în România

Primul concert al Larei Fabian în România a fost în martie 2012, la Sala Palatului din București, fiind nevoie de două reprezentații pentru a putea acoperi cererea mare de bilete. A revenit doi ani mai tarziu, în octombrie 2014, tot în Capitala, iar concertul s-a desfășurat tot cu casa închisă. Așa că a decis sa se "extinda" la Cluj-Napoca, acolo unde a susținut primul concert în 2016: pe 20 aprilie peste 4.000 de oameni au venit la Sala Polivalenta să o asculte pe cea care își numește fanii "îngeri". Lara Fabian este extrem de îndrăgită de români, așa că a revenit și în Martie 2018 cu două concerte la București și Cluj.

Deoarece există o conexiune atât de specială între Lara Fabian și fanii din România, artista dorește să celebreze frumoasa vârstă de 50 de ani alături de ei și le-a dedicat doua concerte la Sala Palatului în București. Vor fi două concerte unice, încărcate de emoții puternice.

Lara Fabian își vrăjește pur și simplu publicul de fiecare dată, reușind să îi aducă într-o lume unica, unde versurile din melodii precum „Caruso" sau „Je t'aime" prin viata, iar cu interpretările pline de pasiune și sensibilitate ale "Immortelle", sau "Le secret" aduc lacrimi în ochii spectatorilor.

"Sensul vieții mele este legătura pe care o am cu voi, publicul. Însemnați atât de mult pentru mine și cred ca și eu însemn ceva pentru voi. Fara voi, nimic din toate acestea nu ar fi posibil. Voi cânta pentru voi și pentru fetița mea", spunea cântăreața în timpul primului său concert în Romania. De altfel, ea obisnuieste sa vorbeasca inainte de a interpreta piesele, despre lucrurile care au inspirat-o, despre prietenie, reincarnare și ingeri.

O cariera de poveste, începută cu...Moș Nicolae

Lara Fabian, sau Lara Crokaert pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970, in Etterbeek (Bruxelles – Belgia). În primii cinci ani din viata, ea a locuit în Sicilia, pentru ca în 1975 sa se reîntoarcă în tara natală.

Conturarea carierei sale a început în 1978, cand, de Mos Nicolae, a primit în dar de la parintii sai un pian. Odata ce acest vis al sau s-a implinit, Lara a început sa compuna primele sale melodii și sa participe la diferite concursuri de amatori. În 1986, ea a castigat concursul Le Tremplin de Bruxelles, competitie ce a dus la înregistrarea primului sau single, "L'Aziza".

A dovedit lumii întregi că are o voce exceptională, prin interpretarea pieselor "Adagio" și "I Will Love Again" (numărul 1 în Bilboard). Melodii ca "I Am who I Am", "Love By Grace" și "Quedate" se bucură de succes în Brazilia, Spania și Portugalia. Ea cânta de altfel în patru limbi: engleză, franceză, spaniolă și italiană.

Lara Fabian este o artistă plină de talent, căldură sufletească, dăruire și o forta interpretativă excepțională, iar prin melodiile compuse și interpretate unic, a devenit parte a istoriei muzicii pop.