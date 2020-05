Larisa Iordache, DEVASTATĂ! Gimnasta a fost părăsită de iubitul musculos imediat după ce S-AU LOGODIT

Larisa Iordache nu are noroc în dragoste și a rămas din nou singură. Gimnasta părea mai fericiută ca niciodată după ce l-a cunoscut pe musculosul Victor Simion, iar relația dintre cei doi a evoluat rapid chiar dacă sportiva abia terminase povestea de iubire pe care a trăit-o alături de gimnastul Roland Modoran.

Larisa Iordache şi Victor Simion s-au logodit în februarie. Deși toată lumea se aștepta ca relaţia dintre cei doi să se finalizeze în fața ofițerului stării civile, situaţia s-a schimbat radical. Victor Simion a dispărut din viața Larisei Iordache, iar gimnasta a rămas din nou singură. Cei doi au decis să nu mai țină legătura și s-au șters de pe conturile de socializare.

Larisa Iordache se consoleaza acum cu prietenia lui Roland Modoran, de care s-a despărţit în 2019, înainte să-l cunoască pe Victor Simion.

"Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de ok și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie ok între noi, mai bine acum decât mai încolo", a declarat Larisa Iordache.