Ce avere are Larisa Iordache la doar 23 DE ANI. A investit în mai multe AFACERI

Larisa Iordache n-a rezistat prea mult în stradă. A reclamat dureri la gleznă şi a intrat în concediu medical.

"Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal. Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii care in perioada aceasta dificila sunt la munca sunt pusi in pericol. Pentru a opri acest virus trebuie sa ne gandim si la cei din jurul nostru. Asa ca eu va rog sa stati in casa si sa aveti grija de sanatatea voastra!", a scris Larisa Iordache.

Larisa Iordache, medaliata cu bronz cu echipa de gimnastica a Romaniei la Olimpiada de la Londra, in 2012, și-a depus declarația de avere, care datează din iunie 2019.

Conform documentului, gimnasta deține un apartament de 99 metri pătrați, cumpărat cu banii jos în 2017, un BMW fabricat în 2016, iar în contul deschis la o bancă avea 10.000 de euro. Larisa a completat că are acțiuni sau părți sociale în mai multe afaceri, suma investită fiind de 67.000 de euro! Larisa Iordache nu a făcut public venitul anual pe care l-a încasat ca salariat la CS Dinamo.