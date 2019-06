Lasă-ţi copilul să fie copil. De ce sunt importante joaca şi relaxarea la copii? Dar televizorul?

Copiii care isi petrec cea mai mare parte a timpului jucandu-se sunt mai creativi, au o imaginatie bogata si sunt foarte sociabili. Prin joaca, copiii invata sa se comporte in societate, imitand scene vazute in viata de zi cu zi la adulti, la televizor, la gradinita, in desene animate, invata sa reactioneze la evenimente etc. Insa pentru a se dezvolta echilibrat, copilul are nevoie si de joaca, si de relaxare in aceeasi masura. Nu trebuie exagerat nici cu privitul ore in sir la televizor, dar nici cu un program incarcat de activitati astfel incat copilul sa nu mai aiba timp de relaxare.

Ce inseamna joaca pentru un copil

Pe masura ce copilul creste, fiecare joc nou aduce o noua aptitudine. La 18 luni, de exemplu, un copil se joaca singurel imitand actiuni, exersand aptitudini, descoperind si explorand. Pana la varsta de 3 ani, copiii se joaca intre 50 si 90% din timpul lor. Dar deja se simte nevoie de a se juca in colectivitate, de a explora si altfel lumea inconjuratoare. Pana la varsta de 5 ani, joaca este guvernata de reguli pe care copilul le stie. Stie unde are voie sa se duca si unde nu, stie unde trebuie sa-si puna jucariile. Chiar si dezordinea si mizeria au rolul lor. Ei vor invata ca trebuie sa si faca ordine dupa ce s-au jucat si ca igiena este importanta pentru a nu te imbolnavi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.