Laura Vass, relaţie de trei ani cu un bărbat însurat. ŞOCANT: ce i-a făcut soţia acestuia când a aflat de IDILĂ

Laura Vass a avut timp de trei ani o relație cu un bărbat căsătorit. Soția acestuia a aflat de idilă și drept răzbunare a ales să o supună la un gest umulitor.

"E adevărat, soţia iubitului meu m-a tuns", declara Laura Vass în urmă cu mai mulți ani.

"Nu ar fi fost atât de dureros dacă iubitul meu de la vremea aceea ar fi făcut imposibilul să vină să mă ajute. Ea m-a prins singură şi vulnerabilă. Nu am vrut să ripostez. Ea era şi sub influenţa alcoolului. M-am trezit cu un băiat în casă. El era fratele ei. Era şi ea, dar a considerat că are nevoie de ajutor. Am fost abuzată pentru dragoste" , povestea Laura Vass în urmă cu ceva timp.

Laura Vass a trăit un coşmar din cauza fostului iubit. "Era foarte gelos. Am renunţat la muzică pentru el"

Artista a realizat că trebuie să fie puternică, iar drogurile sau alcoolul au reprezentat pentru ea o soluție nici măcar o clipă.

"Am câştigat şi m-am câştigat pe mine şi învăţ să mă câştig pe mine. Am realizat că... cu atâta suferinţă, să apuc pe calea drogurilor sau a alcoolului nu e o soluţie. Am avut nişte experienţe şi am ales calea asta, a descoperirii de sine. E adevărat, am făcut multe reconfigurări în viaţa mea, legat de timpul meu. Nu mă mai dau în vânt după cântări", mai spunea Laura Vass.

"Cea mai importantă relaţie o avem cu noi. Am înţeles la un moment dat că fericirea nu e neapărat în afara noastră", a precizat Laura Vass.