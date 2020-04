Laurette a ajuns de urgenţă la spital: "Rana nu e una foarte gravă, dar foarte dureroasă"

Marţi, vedeta le-a dus, așa cum obișnuia, zi de zi, ceva mâncare cățeilor maidanezi din preajma casei sale. Doar că, buna ei intenție s-a transformat într-un adevărat șoc și vizite la spital.

”Îmi plac animalele și, normal, mi-a fost milă de ele. Sunt câțiva câini pe unde stau eu, așa că am decis să îi hrănesc. Nu mi-am imaginat vreodată că aș putea păți așa ceva.

Le-am dus o farfurie de mâncare. Erau doi căței care, nu ștu de ce, s-au încăierat. Iar eu am fost chiar la mijloc. ȘI, când un cățel a încercat să îl muște pe celălalt, mi-a capsat mie mâna. Am văzut stele verzi de durere, mi s-au înmuiat picioarele, recunosc. Am mers, normal, imediat la spital, mi s-a făcut vaccinul anti-rabic...

Ce să fac? Acum mă simt mai bine, dar ieri m-am simțit chiar rău, nu a fost de joacă pentru mine. Rana nu e una foarte gravă, dar a fost foarte dureroasă, că mi-a prins un deget. Știu că maidanezul nu ar fi vrut să mă muște pe mine, dar s-a întâmplat. Oricum, voi avea grijă să le dau mâncare și de acum înainte”, a spus Laurette, pentru Wowbiz.ro.

Laurette se confruntă de ceva timp cu probleme de sănătate

Laurette a fost surprinsă în timp ce vizita o clinică medicală privată. După apariția imaginilor, vedeta s-a hotărăt să vorbească, la emisiunea Star Matinal, de pe Antena Stars, despre problemele de sănătate pe care le are, nefiind vorba despre infectarea cu virusul COVID-19.

Vedeta are pietre la bilă, formate în urma unui stil de viață necorespunzător: stres, oboseală și alimentație greşită.

"Va trebui să îmi fac o operație la bilă și trebuia să mi-o fac de acum 2 săptămâni. Mi-a fost prescris un tratament dar în ultima perioadă nu și-a mai facut tratamentul și am avut niște dureri mai mari.

Sunt acolo niște pietricele care se măresc pe zi ce trece, din cauza stresului, din cauza supărărilor, din cauza alimentației. Am izbucnit în plâns în fața doctorului, când mi-a zis că trebuie să mă operez. Trebuie să mă țin de tratament zilnic și mi-a spus că după ce se termină nebunia, să intervenim chirurgical" a spus Laurette.