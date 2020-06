Laurette, acuzaţii dure la adresa Spitalului Judeţean din Brăila după ce bunicul ei a fost internat: "Mâncare adusă ca la porci"

”Bunicul meu!!! Atașez aceste poze sa vedeți în ce țară trăim și în ce hal a fost externat dupa 10 zile de spitalizare, în Brăila la spitalul județean. Săptămâna trecută am fost in vizita la bunicul meu care ,a fost luat cu ambulanta acum câteva zile deoarece a facut ,un preinfarct, a venit salvarea luat dus la spital ,internat.

Evident ca nimeni din familie nu a fost lăsat sa între sa l viziteze, mâncarea este dusa bolnavilor ca la porci ,paturi de tot rahatul nu mai vorbim de mâncare si tratament . In ce tara trăim ? De ce mai plătim asigurare medicală ?? Cum sa externezi un bătrân in halul acesta ??? Doamne Dumnezeule ce oameni sunteti ?? Cum ati putut sa va puteți joc de un bătrân in acest fel ???

Mi-e scârbă de sistemul medical ramanesc .Care e medicul care și-a bătut joc de bunicul meu in halul acesta ar trebui sa răspundă pentru , bătaia asta de joc?!! Hal de medici vai de capul vostru !!!Spital de rahat si medici de tot rasul ,va bateți joc de oamenii care stau ,in fata spitalului . Nu am cuvinte !!!Am rămas efectiv socata cand l am vazut in starea asta externat. Multumim domnului doctor Nițu de la medicală etajul 4 spitalul județean Braila, unde oameni sunt tratări ca animalele”, a scris vedeta pe contul său de Facebook.

Laurette se confruntă de ceva timp cu probleme de sănătate

Laurette a fost surprinsă în timp ce vizita o clinică medicală privată. După apariția imaginilor, vedeta s-a hotărăt să vorbească, la emisiunea Star Matinal, de pe Antena Stars, despre problemele de sănătate pe care le are, nefiind vorba despre infectarea cu virusul COVID-19.

Vedeta are pietre la bilă, formate în urma unui stil de viață necorespunzător: stres, oboseală și alimentație greşită.

"Va trebui să îmi fac o operație la bilă și trebuia să mi-o fac de acum 2 săptămâni. Mi-a fost prescris un tratament dar în ultima perioadă nu și-a mai facut tratamentul și am avut niște dureri mai mari.

Sunt acolo niște pietricele care se măresc pe zi ce trece, din cauza stresului, din cauza supărărilor, din cauza alimentației. Am izbucnit în plâns în fața doctorului, când mi-a zis că trebuie să mă operez. Trebuie să mă țin de tratament zilnic și mi-a spus că după ce se termină nebunia, să intervenim chirurgical" a spus Laurette.