Laurette, război total cu părinţii copilului care i-a bătut cu sălbăticie fetiţa

Fetița fostului model Laurette Atindehou, în vârstă de doar șapte ani, a fost bătută și umilită la școală de către un coleg, scrie viva.ro. Serena s-a întors acasă cu dantura spartă după ce a fost lovită de un alt copil, motivul fiind, conform declarațiilor vedetei, culoarea pielii. Conflictul a escaladat, fostul model traversând o perioadă extrem de urâtă, în care trebuie să gestioneze atât trauma fiicei sale, dar și neînțelegerile cu părinții băiatului ce i-a lovit fiica.

În toată această ecuație, nu a apărut până acum tatăl fetiței, de care Laurette s-a despărțit în urmă cu circa cinci ani, încheind o relație toxică și plină de suferință. Deși vedeta nu ține legătura cu fostul partener, Mihai Ștefan, ne-a dezvăluit că acesta s-a implicat în incident. 'Am înțeles că a fost și el la școală azi dimineață', a mărturisit Laurette pentru VIVA!, refuzând să facă alte declarații pe subiect.

Laurette, jignită de părinții băiatului care i-a agresat fiica

Lorette este șocată de incidentul în urma căruia fiica sa a fost rănită, dar și de atitudinea celor din jur.

'Nu am cuvinte...Mai rău decât atât este că părinții îți râd în nas, te iau peste picior, tot tu ești vinovat. Părinții copilului (nr. cel care a agresat-o pe fetița lui Laurette), mai nou, au făcut front comun cu alți părinți împotriva mea, nu am înțeles de ce, cu ce am greșit... pentru că am avut îndrăzneala să fac public cazul, trebuia să tac din gura', a declarat pentru Libertatea fostul model. De asemenea, aceasta a precizat că tatăl băiatului ce i-a atacat fiica a tratat-o urât: ' Primul lucru pe care a avut tatăl copilului să mi-l reproșeze a fost că aici suntem în realitate, eu nu sunt pe o scenă de teatru si nici la televizor. Eu îi expuneam cazul și încercam să găsim o soluție de comun acord vizavi de fetița mea și el îmi spunea de vedetism. Ce legătură avea asta cu copilul nu am înțeles... M-a durut comportamentul lui și faptul că m-a jignit în față, când nu era nimeni, spunându-mi să ne ducem la noi în Africa să învățăm. Urât, foarte urât!', a declarat Laurette.

Laurette Atindehou a declarat și la 'Acces Direct' că nu poate comunica cu părinții băiatului care i-a spart dantura Serenei. 'Părinții acestui copil s-au purtat extrem de urât cu mine. Mama nu a stat de vorbă cu mine, iar noi ca oameni maturi trebuia să găsim o soluție', a dezvăluit vedeta.

Fostul model ne-a mărturisit ce măsuri a decis să ia pentru a-i pedepsi pe cei vinovați.

„Am vorbit deja cu avocatul, vedem ce se poate face, domnul avocat a zis că e un caz destul de grav și probabil că o să dau în judecată școala și părinții celuilalt copil. Mai mult ca sigur, de fapt, nu probabil', a explicat aceasta, adăugând că fetița ei va reveni la școală abia săptămîna viitoare. Copilul a refuzat să mai meargă la școală după trauma suferită, iar între timp a început să meargă la psiholog.