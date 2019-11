LAZIO ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Meci crucial pentru români în Europa League

LAZIO ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Cu un punct la Roma se face primăvară pentru CFR Cluj în Europa League. De șapte ani așteaptă ardelenii a doua prezență din istorie în 16-imile competiției. Campionii României au motive să spere - în tur au fost conduși de italieni, dar au revenit grație golurilor marcate de Deac și Omrani.

Lazio – CFR Cluj este meciul serii pentru români. Ardelenii se află în fața unei calificări uimitoare în primăvara Europa League. Echipa antrenată de Dan Petrescu înfruntă, în această seară, Lazio, la Roma, pe stadionul „Olimpico".Cu două meciuri rămase în grupa E, echipei clujene îi este suficient un singur punct pentru a-și asigura calificarea, în timp ce, pentru Lazio, orice alt rezultat în afară de o victorie o scoate din cursa calificării.

Lazio - CFR Cluj (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport, Look TV). Echipele probabile

Lazio: Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony - J. Correa, Caicedo.

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, A. Burcă, K. Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, Traore, Omrani.

Arbitri: Ali Palabryik - Serkan Olguncan şi Cem Satman (toți din Turcia).

"Noi vom încerca de data asta să scoatem un punct, dar nu trebuie să jucăm la egal. E foarte greu să spui că poţi să îi surprinzi pe Lazio cu ceva", a spus Dan Petrescu.

LAZIO ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. LAZIO CU MULTE REZERVE

Simone Inzaghi își menajează titularii pentru Serie A, dar se agață de ultimele speranțe: „Ştim că CFR e o echipă foarte bună, cum a fost şi FCSB, dar vom încerca să câştigăm”.

Lazio vine după cinci victorii în lanț în Serie A, e pe podium și trage tare să rămână în zona Ligii. De aceea nu pare interesată să se tracaseze și în primăvară cu povara Europa League. Simone Inzaghi va alcătui contra clujenilor o formulă cu multe rezerve, doar Acerbi și Correa fiind titulari. Și Ștefan Radu va lipsi, abia miercuri revenind la antrenamente, după o viroză gastrointestinală.

Antrenorul biancocelestilor este totuși optimist: „Sperăm să repetăm evoluţia din meciul cu FCSB. Ştim că CFR e o echipă foarte bună, cum a fost şi FCSB. Dar noi trebuie să facem o partidă cât mai solidă şi să încercăm să câştigăm.

Calificarea noastră atârnă de un fir, dar ne-am compromis șansele din vina noastră. Aceste meciuri ne-au învățat multe, inclusiv cel din tur, în România. Cel mai slab joc l-am făcut cu Rennes, iar contra lui Celtic trebuia să obținem măcar patru puncte”.

LAZIO ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Turcul Ali Palabiyik va arbitra meciul Lazio - CFR Cluj, din penultima etapă a Ligii Europa

Meciul dintre Lazio şi CFR Cluj, din etapa a V-a Grupei E va fi arbitrat de o brigadă din Turcia, avându-l la centru pe Ali Palabiyik.

El va fi ajutat de asistenţii Serkan Olguncan şi Cem Satman, iar rezervă a fost desemnat Mete Kalkavan.

Partida va avea loc, joi, de la ora 22.00, pe Stadio Olimpico din Roma.

CFR Cluj, locul 2 în Grupa E, cu nouă puncte, are nevoie de un punct în ultimele două etape pentru a se califica în 16-imile Ligii Europa.

Lazio ocupă locul 3, cu trei puncte, iar Rennes este pe locul 4, cu un punct. Grupa este condusă de Celtic, cu zece puncte.

În cel de-al doila meci al grupei se vor întâlni, la Glasgow, Celtic şi Rennes, tot joi, de la ora 22.00.

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va încerca să facă “istorie pentru România” la confruntarea de la Roma cu Lazio, obţinând calificarea în 16-imile de finală ale Ligii Europa.

“Foarte greu să spui că poţi să surprinzi pe Lazio cu ceva. Cred că ei se aşteptau să jucăm cu trei fundaşi. Nu cred că i-am surprins, pur şi simplu am făcut un meci foarte bun şi de aceea am câştigat primul meci. Este foarte clar că trebuie să luăm un punct din cele două meciuri. Cu cât îl luăm mai repede, cu atât mai bine. Va fi foarte, foarte greu. Sper ca jucătorii mei să fie inspiraţi. Sunt convins că va fi foarte greu să obţinem acest punct. Vom încerca să scoatem un punct, dar nu trebuie să jucăm la egal, pentru că va fi greu, Trebuie să jucăm să câştigăm meciul. Am obişnuit lumea cu rezultate foarte bune. Vom încerca mâine să facem iar istorie pentru România”, a spus Petrescu.

Meciul dintre Lazio Roma şi CFR Cluj, din etapa a V-a Grupei E a Ligii Europa, se va disputa joi, de la ora 22.00, pe Stadio Olimpico din Roma.

CFR Cluj, locul 2 în Grupa E, cu nouă puncte, are nevoie de un punct în ultimele două etape pentru a se califica în 16-imile Ligii Europa.

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Damjan Djokovic, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi trebuie să fie foarte atenţi la confruntarea cu Lazio Roma, un meci care va fi foarte dificil.

“Trebuie mai multă concentrare faţă de primul meci cu ei. Ei îşi joacă ultima şansă şi cred că va fi un meci foarte dificil pentru noi. Trebuie să fim foarte atenţi, trebuie să ştim să suferim. Cred că Lazio, oricine intră pe teren, are o echipă foarte puternică şi pentru noi va fi mai dificil, nu mai suntem o surpriză pentru ei, cred că s-au pregătit foarte bine, echipa joacă acasă… Va fi foarte greu, dar avem o echipă bună, un antrenor foarte bun şi credem în noi”, a spus Djokovic.

Meciul dintre Lazio Roma şi CFR Cluj, din etapa a V-a Grupei E a Ligii Europa, se va disputa joi, de la ora 22.00, pe Stadio Olimpico din Roma.

CFR Cluj, locul 2 în Grupa E, cu nouă puncte, are nevoie de un punct în ultimele două etape pentru a se califica în 16-imile Ligii Europa.

LAZIO ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Inzaghi: Calificarea noastră atârnă de un fir de păr. Până când nu vom mai avea şanse matematic, vom face totul pentru a merge mai departe

Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că la meciul cu CFR Cluj, calificarea italienilor în faza următoare a Ligii Europa “atârnă de un fir de păr”. El a adăugat că formaţia sa va face totil pentru a merge mai departe.

“Este un meci de Liga Europa la care calificarea noastră atârnă de un fir de păr. Până când nu vom mai avea şanse matematic, vom face totul pentru a merge mai departe. Suntem în această situaţie din vina noastră, dar şi din cauza unor factori externi: cu Celtic, la 1-1, am avut un penalti clar care ar fi putut schimba situaţia. Însă ştim că trebuia să facem mult mai bine. Înaintea meciului cu CFR Cluj Caicedo a avut ceva probleme la gleznă, astăzi şi-a întrerupt antrenamentul şi îi vom reevalua situaţia mâine. Voi încerca să introduc în joc o echipă competitivă, ştiind că duminică avem încă un meci. Parolo şi Cataldi vor juca sigur. Şi Lazzari va trebui să facă un sacrificiu, pentru că nu îl avem pe Marusic disponibil”, a afirmat Inzaghi.

El a menţionat că Strakosha a fost afectat de o răceală, însă oricum el stabilise ca împotriva CFR Cluj să joace Proto. “Nu ptiu dacă Adekamye va juca titular sau va intra pe parcurs, dar el cu siguranţă va evolua”, a mai afirmat tehnicianul.

Meciul dintre Lazio Roma şi CFR Cluj, din etapa a V-a Grupei E a Ligii Europa, se va disputa joi, de la ora 22.00, pe Stadio Olimpico din Roma.

CFR Cluj, locul 2 în Grupa E, cu nouă puncte, are nevoie de un punct în ultimele două etape pentru a se califica în 16-imile Ligii Europa.