LEACUL SFÂNT al părintelui Arsenie Boca. Cum să te vindeci de ORICE BOALĂ prin RUGĂCIUNE

Arsenie Boca a lăsat credincioșilor români foarte multe rugăciuni, pilde, dar și leacuri pentru a vindeca anumite boli. Unul dintre acestea se referă la cei care suferă de pietre.

"O femeie avea pietre la fiere si a mers la parintele Arsenie. Era programata pentru operatie inca parintele i-a spus " ma, nu te du la nici o operatie; tu fa ce-ti spun eu. Cand te duci acasa sa te duci sa iti cumperi si sa iti face ceai de limba cerbului cu coaja de portocala, dar neindulcit. Bea asa timp de cateva luni, 2-3 luni, bea asa in loc de apa si apoi du-te la control", este relatat într-una dintre scrierile despre biografia părintelui Arsenie Boca.

Asta e cea mai puternica rugaciune pe care o mama o poate spune pentru copilul sau. Il va proteja pe acesta de toate cele rele!

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie Boca:

– Bolile încep de la suflet, de la minte, de la concepţia despre lume, de la dezechilibrul mintal.

– Paralizia loveşte de obicei pe cei nesătui de avere şi poate fi moştenită.

– De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. Cancerul încă nu are leac şi apare fără alte explicaţii, decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. Se vede că prin el se pedepseşte lăcomia mâncărilor şi obârşia desfrânării.

– Bătrâneţea-i un cavou ajutător... Să nu cârtim la necazuri.

– Fumatul slăbeşte nu numai plămânii, ci şi mintea omului, încât credinţa nu o mai vezi atât de curat.

– Cei bolnavi să ţină regimul bolii în loc de post.

Arsenie Boca sfatuia ca atunci cand avem o problemă de sănătate să spunem de nouă ori rugăciunea "Tatăl Nostru", urmată apoi de rugăciunea inimii.

Acestea sunt rugăciunile:

1. "Tatal nostru / Care esti in ceruri / Sfinteasca-se numele Tau / Vie imparatia Ta / Faca-se voia Ta / Precum in cer asa si pre Pamant / Painea noastra cea de toate zilele / Da-ne-o noua astazi / Si ne iarta noua gresalele noastre / Precum si noi iertam gresitilor nostri / Si nu ne duce pre noi in ispita / Ci ne izbaveste de cel rau / Ca a Ta este imparatia / Puterea si Slava / In numele Tatalui / Al Fiului / Al Sfantului Duh /Amin!"

2. Rugăciunea inimii: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine ... (numele)".