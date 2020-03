LEGEA PENSIILOR 2020. Ministrul Finanţeor, despre majorarea cu 40%: "Vom vedea dacă efortul bugetar mai poate"

Întrebat dacă poate fi luată în calcul o etapizare a majorării pensiilor cu 40%, ministrul de Finanțe a răspuns: ”Poate că e momentul să începem să discutăm despre așa ceva, dar vom vedea, nu vreau să mă pronunț astăzi, doar spun că avem nevoie de toate resursele, în special pentru a susține acele părți din economie care suferă astăzi și pentru partea de sănătate, cheltuieli de sănătate (...), deci avem nevoie de fiecare resursă, pentru a opri această epidemie și este nevoie de efortul tuturor românilor, pentru a trece peste asta”.

Majorare pensii 2020. Florin Cîţu, adevărul despre mărirea pensiilor cu 40 la sută

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, le dă asigurări românilor că nu vor fi probleme cu plata salariilor, pensiilor și facturilor de la stat. El a precizat faptul că statul român și-a reasigurat cheltuielile la începutul anului și nu vor fi probleme.

"Nu știu care va fi situația economică mondială, dar eu mă asigur că avem bani să plătim pensii, salarii, drepturi sociale. (...) Am fost precauți și la începutul anului am refinanțat cheltuielile din acest an. Tot ceea ce are de cheltuit statul, toate facturile vor fi plătite, nu este niciun fel de problemă.", a spus Florin Cîțu.