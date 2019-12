LEGEA SALARIZĂRII se modifică din nou. Ce bugetari vor ajunge la 10.000 de lei pe lună

Concret, trei tipuri de funcții sunt vizate de această propunere: managerii (directori generali/directori), directorii generali adjuncți și directorii din bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, precum şi Biblioteca Academiei Române, din muzeele de importanță națională și încadrați la categoria "alte muzee" din Anexa III a Legii salarizării unitare. Creșterile vizează salariile la care trebuie să se ajungă până în 2022.

Vorbim de creșteri substanțiale de salarii, mai exact:

De asemenea, o majorare cu 20% de la 1 ianuarie 2020 a salariilor brute este prevăzută pentru personalul din cadrul Bibliotecii Naţionale a României și a Bibliotecii Academiei Române. Și, în fine, o majorare cu 100% a salariilor de bază din ianuarie pentru personalul din cadrul Institutului pentru studierea problemelor minorităților naționale.

Profesorii vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2020, anunta presedintele FSLI, Simion Hancescu. Acesta a declarat ca, la intalnirea cu premierul Ludovic Orban de la Palatul Victoria, a primit asigurari ca majorarea prevazuta in lege la 1 ianuarie 2020 a salariilor din Educatie va fi acordata.

"Am avut o intalnire cu premierul in cadrul careia am discutat anumite aspecte pe Educatie. In primul rand, ne intereseaza ce se va intampla in bugetul de stat pentru anul viitor, daca Guvernul va respecta prevederile legale in ceea ce priveste finantarea. Promisiunea este - vor creste alocarile constant, asa cum, de fapt, ne asteptam, ca a aplica 6% direct este mai complicat.

De asemenea, am abordat probleme legate de ce se va intampla cu cresterea salariala in 2020, pentru ca avem, asa cum spune in lege, doua cresteri, la 1 ianuarie 2020 si 1 septembrie 2020. Ramane sa se faca in urmatoarele zile niste calcule referitoare la ce se va intampla cu 1 septembrie 2020, dar la 1 ianuarie 2020 nu se pune problema de a nu se acorda marirea", a spus Simion Hancescu, la iesirea de la discutiile purtate de sindicatele din Educatie cu premierul Ludovic Orban si ministrul Monica Anisie, conform ziare.com

Mai mult, intrebat daca exista posibilitatea ca majorarea stabilita pentru 1 septembrie 2020 a salariilor in Educatie sa nu fie acordata, liderul FSLI a precizat: "Se fac calcule, nu a spus nimeni ca nu se va acorda aceasta marire, peste doua saptamani o sa discutam din nou acest aspect".

Cresc şi salariile demnitaorilor de la 1 ianuarie 2020