Articol publicat in: Economie

LEGEA SALARIZĂRII se modifică din nou. Majorări de 20% de la 1 ianuarie 2020 pentru unii bugetari

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Veşti bune pentru două categorii de bugetari, veniturile li se vor majora substanţial de anul viitor. Legea salarizării se modifică din nou în Parlament. Noi majorări de salarii sunt anunțate pentru anumiteb categorii de bugetar. Conform modificărilor făcute la legea salarizării, majorările sunt valabile pentru angajații din sistemul de stat. Mai exact, este vorba despre angajații din Autoritatea Navală Română, dar și de cei care lucrează în Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, anunţă România TV. Lia Olguţa Vasilescu anunţă "apocalipsa": 400.000 de bugetari vor fi daţi afară Potrivit proiectului de lege, veniturile se majorează cu 20%. Această majorare a salariilor va fi aplicată însă de la 1 ianuarie 2020. Inițiatorii proiectului de lege spun că astfel se elimină toate inechitățile în ceea ce privește salariile celor care lucrează în sistemul de stat. Săptămâna viitoare deputații vor da votul final pe acest proiect de lege, care va ajunge pe masa lui Klaus Iohannis pentru promulgare. loading...

