Lia Olguţa Vasilescu: "Rectificarea este un dezastru. În două luni, administraţiile locale vor intra în colaps financiar"

Fostul ministru PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat joi la Antena 3 că președinții social-democrați de Consilii Județene care reprezintă marea majoritate a șefilor CJ din țară, spun că în două luni de zile „administrațiile locale vor intra in colaps financiar".

"S-a vorbit foarte putin despre rectificara bugetară, se duc bani multi catre serviciile secrete, de la guvern nu a venit niciun ban catre autoritatile locale (...) Șefii de CJ au spus ca in doua luni administratiile locale vor intra in colaps financiar si guvernul nu le da niciun ban. Nu pot incasa taxele locale pana la 1 iunie si s-au facut foarte multe cheltuieli pana acum (in lupta cu epidemia). S-au alocat bani pentru aparatele de testare. Rectificarea bugetară este un dezastru. Mă sperie ce spune dl Cîțu că vor fi luate măsurile economice doar după ce ieșim din starea de urgență", a declarat Lia Olguța Vasilescu.

