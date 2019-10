Articol publicat in: Societate

Să fie PETRECERE! Câte ZILE LIBERE vom avea de CRĂCIUN şi REVELION

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net Crăciunul va fi sărbătorit în acest an la mijlocul săptămânii, resectiv miercuri și joi. Astfel, bugetarii se vor întoarce la locul de muncă vineri, 27 decembrie. Totuşi, este posibil să se facă aşa numita "punte", iar ziua să fie liberă şi recuperată ulterior. Zilele de 1 şi 2 ianuarie 2020 cad la fel, tot miercuri şi joi, fiind posibilă şi în acest caz apariţie unei "punţi". Veste bună pentru toţi românii: vor avea dreptul la mai multe zile libere plătite. Schimbare MAJORĂ la modul de acordare a concediilor Zile libere în anul 2020 1 ianuarie (miercuri)

2 ianuarie (joi)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (vineri)

17 aprilie – Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui (vineri)

19 aprilie – prima zi de Paști (duminică)

20 aprilie – a două zi de Paști (luni)

1 mai – (vineri)

7 iunie – prima zi de Rusalii (duminică)

8 iunie – a două zi de Rusalii (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (marți)

1 decembrie – Ziua Națională a României (marți

25 decembrie – prima zi de Crăciun (vineri)

26 decembrie – a două zi de Crăciun (sâmbătă) VESTE EXCELENTĂ pentru părinţi! Vor beneficia de mai multe ZILE LIBERE Ziua de 1 martie ar putea deveni zi de sărbătoare națională, așadar ar putea fi zi liberă. Propunerea legislativă a fost depusă deja la Senat. Scopul acestui demers este de a promova tradițiile legate de sărbătoarea Mărțișorului. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay