VESTE EXCELENTĂ pentru părinţi! Vor beneficia de mai multe ZILE LIBERE

Asrfel, unul dintre parinti va avea dreptul sa primeasca zile libere platite atunci cand scolile sunt inchise din diverse motive.

O nouă ZI LIBERĂ pentru ROMÂNI. Proiectul de lege a fost depus la SENAT

Aceste zilele libere se vor acorda la cererea unuia dintre parinti, numai in cazul in care copilul are pana in zece ani. Parintele va trebui sa dea o declaratie pe proprie raspundere care va fi semnata de ambii parinti si care va fi depusa de parinte la angajator. Respectiva cerere trebuie sa mentioneze care este perioada in care copilul ramane acasa.

Initiativa legislativa se afla in dezbatere in Senat inca de la inceputul anului şi va va intra in vigoare dupa ce va fi votata in Camera Deputatilor.

