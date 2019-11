Lider interlop din Timişoara, înregistrări şocante: "Când îi f..t o palmă, crede-mă, Robu pe loc din pat sare"

La apartamentul din Giroc folosit de Boncu pentru partidele de consumat cocaină, a venit Hașu Gabriel Bebe, fost polițist de frontieră, condamnat în dosarul Moravița 1 pentru corupție. În dosarul de trafic de cocaină, Hașu este cercetat în stare de libertate sub control judiciar.

Conform pressalert.ro, Hașu a adus un plic cu cocaină și cei doi au preparat drogul, după care au început să consume. După ce au vorbit despre 6.000 de euro care trebuiau dați unei victime ca să nu depună plângere, Lucian Boncu a început să vorbească despre Ioan Nasleu ca să explice cum reacționează în anumite situații.

L.B ...S-a dus fraieru de Ionuț de la la Caransebeș.

H.B.B. Naslău?

L.B. Da

.B.B. Ce-a făcut?

L.B. Hai să vezi (Boncu îi arată mesajele pe telefon)

H.B.B. Eu nu știu!

L.B. Dedicații pe nas, de mine! Când îi f..t o palmă, crede-mă, Robu pe loc din pat sare. Stai să-și arăt!

H.B.B. E prost! În p..a mea de fraier! (neinteligibil) la mișto!

L.B. Ia și citește! Ăsta e (neinteligibil, apoi Boncu prizează cocaină de pe farfurie). Vezi să citești.

H.B.B. Da

L.B. Ăsta al nostru din Caransebeș, din discotecă. Și ăsta-i prietenul meu. Zice băi Luci eu te iubesc, dar ăștia vorbesc numai pe nas de tine aici, în frunte cu Ionuț Naslău.

H.B.B. Da, zice că e și Ionuț aici (neinteligibil)

L.B. Păi da

H.B.B. Dar ce morții mamii lui de fraier, de te-o vorbit! De ce nu-i zici? Și nu (neinteligibil) cu nașu, cu Deian. Știi... cu de ăia de cartier.

L.B. Când îi f..t o palmă... crede-mă, o să vezi. I-amestec toate gândurile.

H.B.B. Tot se ia de asta a mea cu care stau io. Că domne că se ia cu lumea-n gură, că la...Bă, dar care e problema ta Ionuț? Dacă o ține p..a pe profa mea, face cum crede. Și o zis și Deian, nașu. Bă, stai un pic, p..a mea, io... El tot că nu-i, și tot se trăgea în sala aia. Băăă, vino să-ti vorbesc. dă-te-n p..a mea cu milionarii ăștia.

L.B. A venit papagalu.

H.B.B. Tot pompat și a venit lângă mine: Fratelo, mai ușor, să nu ne facem de rușine că ai venit cu gura mare. I-am zis io atuncea, da eu spun tot ce am de spus și-mi bag p..a în ei. Eu Luci, nu vreau să mă leg de nicicare. Jur!

L.B. Am venit aseară, ști că am mai (neinteligibil). Am mai f..t (neinteligibil) și la primar o dată. H.B.B. Nu mă, dar cum dracu să faci acolo, ești nebun!

L.B. Păi nu, dar l-am întrebat. Băi dar cum îți permiți să vorbești de mine? Îi ziceam așa. Cum îți permiți?

H.B.B. Lui Naslău?

L.B. Da

H.B.B. Da, te luai tu de el, dar nu..

L.B. Da, comenta și trebuia să-i f..t o palmă ca să-și revină. Păi cum ai tupeu să comentezi după ce ai vorbit aiurea? Îi zic dar cum (neinteligibil), când e toată lumea asta aicea? Te fac de panaramă pe aicea, îți place?

H.B.B. Păi acum se crede prea tare că e PNL-ul.

L.B. Ce tare mă? Că nu stă PNL-ul cu el la spital când dă cu curu de pământ.