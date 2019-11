Liderul deputaţilor PNL: "Mi-aş dori o dezbatere Iohannis - Dăncilă şi în română, şi în engleză"

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Florin Roman, noul lider al Grupului PNL din Camera Deputaţilor, surprinde printr-o declaraţie care îl poziţionează pe altă direcţie decât cea a partidului şi a preşedintelui. Roman a declarat marţi seară, după ce a fost ales în fruntea grupului PNL, că şi-ar dori o dezbatere între Iohannis şi Dăncilă, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

"Decizia îi aparține cu siguranță președintelui și staff-ului de campanie. Eu am spus că mi-aș dori o dezbatere între cei doi și în limba română, și în limba engleză. Mi-aș dori să aud, de exemplu, ce are de spus doamna Viorica Dăncilă despre faptul că 21.000 de deținuți au fost lăsăți să zburde pe stradă, că între ei sunt 7.000 de criminali, violatori, tâlhari și de ce nu a făcut nimic în acest sens. De ce nu a făcut nimic în sensul înăspririi pedepselor, de ce în educație avem 64 de licee unde rata de promovabilitate la Bacalaureat a fost zero, de ce doar 3,85% pentru educație, de ce n-a început niciun spital regional. Eu chiar mi-aș dori, pentru că eu, în calitate de parlamentar, am depus interpelări în acest sens și nu am primit niciun răspuns de la doamna Dancila", a declarat Florin Roman, pentru TVR.

