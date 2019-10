Articol publicat in: Extern

Liderul Forţelor Democratice Siriene îngheaţă operaţiunile împotriva Statului Islamic

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul Forţelor democratice siriene, FDS, dominate de luptători kurzi, Mazloum Abdi, a anunţat, miercuri seara 'îngheţarea'operaţiunilor împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (SI)."Am îngheţat toate activităţile noastre împotriva Daesh (acronimul arab pentru Stat Islamic - n.r.)", a spus Abdi într-un interviu televizat pentru canalul kurd 'Ronahi'. FDS se vor mulţumi cu operaţiuni 'defensive împotriva Daesh', a adăugat el. Această declaraţie survine în condiţiile în care Turcia efectuează din 9 octombrie o ofensivă împotriva zonelor kurde în nordul Siriei, de unde s-au retras forţele americane. Dupa căderea 'califatului' în urma unei lungi lupte conduse de forţele kurde susţinute de Washington, Stat Islamic s-a transformat în organizaţie clandestină care acţionează în vastul deşert sirian, notează AFP.



În ultimele luni, organizaţia jihadistă a revendicat mai multe atacuri în zone controlate de FDS precum şi împotriva forţelor regimului, dintre care cea mai recentă s-a soldat cu moartea a şase persoane pe 11 octombrie în oraşul Qamichli.



Din martie, FDS s-au lansat într-o căutare a jihadiştilor aflaţi încă în libertate în Siria, în special în provincia Deir Ezzor (est). Forţele kurde deţin 12.000 de jihadişti, între care 2.500 - 3.000 de străini, precum şi zeci de mii de civili care au legatură cu Statul Islamic, adesea rude ale combatanţilor.



Ofensiva turcă a stârnit temeri internaţionale asupra unor eventuale evadări ale jihadiştilor, în special în rândul celor din ţări occidentale care sunt reticente în a-şi repatria cetăţenii. Autorităţile kurde au anunţat duminică evadarea a aproape 800 de rude ale unor jihadiştilor străini aparţinând SI într-una din taberele de refugiaţi din nord-estul Siriei. "Soarta deţinuţilor jihadişti noi o vom decide", a afirmat Abdi în timpul interviului televizat.



Franţa a anunţat că doreşte să discute cu Irakul despre crearea în această ţară a unui 'dispozitiv' internaţional pentru a-i judeca pe jihadiştii SI. Trump, la rândul său a spus că Statele Unite nu se opun acordului dintre kurzi şi Damasc pentru desfăşurarea de trupe siriene în mai multe sectoare din nordul Siriei. Decizia Statelor Unite de a-şi retrage militarii din această regiune a deschis calea pentru operaţiunea lansată de Ankara şi i-a determinat pe kurzi să ceară ajutor regimului sirian. loading...

