Liderul senatorilor UDMR: Astăzi în mod clar suntem în situaţia în care nu susţinem Guvernul

”Suntem deschişi la dialog, oricine doreşte să discute cu noi, minoritatea maghiară are destule probleme care pot fi rezolvate”, a declarat liderul senatorilor UDMR.



Întrebat dacă există vreo posibilitate ca UDMR să susţină Guvernul, senatorul UDMR a declarat: ”Noi nu putem să susţinem în momentul actual Guvernul, ştiţi foarte bine că am luat această decizie de a nu a mai susţine coaliţia guvernamentală pentru că avem o problemă comunitatea maghiară pe care aşteptăm ca alianţa guvernamentală să o rezolve. Până când această chestiune nu este rezolvată şi evident aşteptăm şi din partea opoziţiei un punct de vedere legat de acest subiect pentru că este o chestiune foarte delicată şi importantă pentru comunitatea maghiară”.



În plus, liderul senatorilor UDMR a afirmat că nu există o colaborare parlamentară cu coaliţia guvernamentală.

Întrebat despre susţinerea unei moţiuni din partea opoziţiei, Cseke Attila a spus că depinde de textul moţiunii şi de modul în care vor fi reflectate acolo problemele maghiarilor şi care sunt soluţiile propuse.



”La moţiunea de cenzură întotdeauna discutăm şi despre textul moţiunii de cenzură şi cei care doresc să facă această moţiune aşteptăm să vedem dacă aceste probleme, cum este cimitirul Valea Uzului, se vor regăsi în textul moţiunii de cenzură printre alte probleme specifice ale comunităţii. Evident pe acest text şi pe acest demers se poate discuta cu fiecare partid parlamentar”, a mai spus Cseke Attila.



Acesta a precizat că nu va antama o poziţie a UDMR, dar a repetat că formaţiunea nu susţine Guvernul.



”Astăzi în mod clar suntem în situaţia în care nu susţinem Guvernul”, a mai spus Cseke Attila.