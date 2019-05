Lidia Buble a încins internetul cu ultima fotografie. Cum s-a afişat vedeta FOTO

Lidia Buble a sărbătorit cei un milion de urmăritor de pe Instagram într-un mod inedit și s-a lăsat fotografiată într-o pereche de pantaloni minusculi, ce i-au evidențiat posteriorul perfect bombat. Fanii au fost în delir și au apreciat îndrăzneala vedetei.

Lidia Buble merge aproape zilnic la sala de forță și face multe efoturi pentru a arăta impecabil.

"Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv. Îmi place foarte mult sportul... La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, mergeam prin ţară. Dar m-am reapucat. Dacă nu ajung zilnic, cel puţin de cinci ori pe săptămână tot ajung", a declarat Lidia Buble.