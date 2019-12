Lidia Buble și Răzvan Simion, despărţiţi de Sărbători: "Până nu îmi cere mâna, nu are ce căuta la mine acasă"

Lidia Buble și Răzvan Simion vor fi despărțiți în ziua de Crăciun. Artista și-a făcut deja planurile fără iubitul ei, iar aceasta va merge acasă, la părinți, unde se va întâlni cu toți frații și toate surorile.

"De Sărbători mă duc acasă. Mă duc să mă întâlnesc cu familia. Îmi vin surorile acasă, pentru că sunt plecate din țară. Cu nepoții, mergem la biserică și o să mergem la colindat. O să mâncăm și o să ne simțim bine. Nu vine Răzvan. Până nu are de gând să-mi ceară mâna nu are ce căuta la mine acasă. Lidia Buble provine dintr-o familie credincioasă și numeroasă, iar regulile în casa lor sunt destul de stricte. Artista are o relație cu prezentatorul TV de câțiva ani, dar niciodată Răzvan Simion nu l-a cunoscut pe tatăl iubitei sale", scrie Viva.

Se pare că Lidia Buble și Răzvan Simion nu au planuri de nuntă încă. "Nu este că nu vrea să-l cunoască pe tata. Noi avem o regulă în familie: nu avem voie să mergem să ne prezentăm iubitul sau iubita până nu avem de gând să facem pasul cel mare, adică nunta. Cum noi nu avem de gând să facem treaba asta... o să mai dureze puțin. Îți dai seama că la 11 copii, dacă fiecare ne-am fi dus toți iubiții și toate iubitele, părinții mei se lipesc foarte repede de orice persoană. Și ne-au zis să-i scutim de tot stresul acesta și nebunia asta, să-l aducem pe cel cu care aveți de gând să întemeiați o familie".