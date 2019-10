Articol publicat in: Life

Lidia Buble, despre PROBLEMA DE SĂNĂTATE cu care se luptă de ani de zile. "Tata se roagă pentru mine"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Lidia Buble a ţinut să lămurească zvonurile conform cărora ar suferi de o boală fără leac. Vedea s-a confensat fanilor pe reţelele de socializare. Lidia Buble a dezvăluit că are probleme cu somnul. Vedeta suferă încă din copilărie de insomnie. "Urăsc nopțile. Toate filmele posibile sunt în capul meu. Iar am pus 100 de lacăte la uși. Cred că nu mai am mult de trăit. Iar se mișcă toată casa și se trântesc toate ușile posibile. Nu mai adorm în veci. Până și Bublly le aude și stă de pază", a scris Lidia Buble pe Instagram. Lidia Buble s-a dezbrăcat pe plajele din Maldive. "Fără haine în vacanţa asta! FOTO Fanii au crezut că artista suferă de o boală rară, drept pentru care Lidia Buble a recunoscut că are probleme cu somnul, dar tatăl ei, Viorel Buble, pastor la biserica penticostală "Emanuel" din Deva, este cel care o ajută să se liniștească și să se odihnească mai bine prin metode spirituale. Lidia Buble, GOALĂ în baie! Admiratorii vedetei au încins internetul! FOTO "Nu sufăr de nicio boală, sunt sănătoasă tun. Problema cu insomniile o am de când sunt mică, însă nu cred că e vreo boală asta. De două zile dorm liniștită pentru că am vorbit cu tati, m-a liniștit, s-a rugat și a postit", a mărturisit Lidia Buble. loading...

