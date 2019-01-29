LIGA 1 ETAPA 22. Vineri se reia LIGA 1: programul meciurilor din ETAPA 22 şi transmisiile TV. Vezi CLASAMENTUL

LIGA 1 ETAPA 22. Iată programul meciurilor şi transmisiile TV:
Vineri, 1 februarie
Ora 17:00 CONCORDIA CHIAJNA - FC BOTOŞANI
Ora 20:00 GAZ METAN - ASTRA GIURGIU
Sâmbătă, 2 februarie
Ora 14:00 DUNĂREA CĂLĂRAŞI - FCSB
Ora 20:00 CFR CLUJ - HERMANNSTADT
Duminică, 3 februarie
Ora 17:00 VOLUNTARI - SEPSI SF. GHEORGHE
Ora 20:00 VIITORUL - CS UNIVERSITATEA CRAIOVA
Luni, 4 februarie
Ora 20:00
DINAMO - POLITEHNICA IAŞI
- toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV
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