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Articol publicat in: Sport > Fotbal intern

LIGA 1 ETAPA 22. Vineri se reia LIGA 1: programul meciurilor din ETAPA 22 şi transmisiile TV. Vezi CLASAMENTUL

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net

LIGA 1 ETAPA 22. Liga 1 se reia, vineri, 1 februarie, cu meciurile din ETAPA 22.

LIGA 1 ETAPA 22. Iată programul meciurilor şi transmisiile TV:

Vineri, 1 februarie

Ora 17:00 CONCORDIA CHIAJNA - FC BOTOŞANI

Ora 20:00 GAZ METAN - ASTRA GIURGIU

Sâmbătă, 2 februarie

Ora 14:00 DUNĂREA CĂLĂRAŞI - FCSB

Ora 20:00 CFR CLUJ - HERMANNSTADT

Duminică, 3 februarie

Ora 17:00 VOLUNTARI - SEPSI SF. GHEORGHE

Ora 20:00 VIITORUL - CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

Luni, 4 februarie

Ora 20:00

DINAMO - POLITEHNICA IAŞI

- toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV

Clasament
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