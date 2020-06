LIGA 1 VIRUSATĂ! Medicul unei echipe din PLAY-OFF, depistat POZITIV cu COVID-19

Petre Rădăuceanu, medicul celor de la FC Botoşani, a fost depistat pozitiv, iar meciul cu Universitatea Craiova este pus sub semnul întrebării.

"Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat, la un loc cu toată echipa, așa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii pași, cei de la DSP vor decide", a spus Petre Rădăuceanu pentru Monitorul de Botoşani.

Oficialii lui FC Botoșani speră ca meciul să nu fie anulat.

"Domnul doctor nu a avut contact cu echipa. El a mers separat, cu doar doi oficiali din club, cu mașina personală. Se va repeta testul și sper să fie negativ. Dar oricum noi am informat forurile superioare și așteptăm decizia. Totuși sperăm să se joace pentru că, repet, domnul doctor nu a avut contact cu jucătorii", a spus finanțatorul echipei, Valeriu Iftime.

Reprezentanții DSP Olt urmează să efectueze o anchetă epidemiologică la Craiova, acolo unde lotul lui FC Botoşani a ajuns deja pentru meciul din etapa a 3-a din play-off.