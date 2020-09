Lionel Messi rămâne la Barcelona. Anunţ oficial: "Nu aş merge niciodată la tribunal împotriva clubului vieţii mele"

Lionel Messi, 33 de ani, a luat decizia definitivă. "Rămâne la Barcelona până în 2021", anunță postul de televiziune argentinian TyC Sports.

La Liga îl forţează pe Messi să rămână la Barcelona. Dacă vrea să plece, starul trebuie să achite clauza de 700 milioane euro

"I-am spus președintelui tot anul că vreau să plec. Am crezut că clubul are nevoie de mai mulți tineri, fețe noi, am crezut că vremea mea la Barcelona a apus. Președintele mereu a spus că la finalul sezonului voi putea decide dacă să stau sau să plec, dar până la urmă nu s-a ținut de cuvânt. Până la urmă, este foarte dificil să renunți la 20 de ani, o viață întreagă, familia reprezentată de Barcelona, oraș. Asta cântărește enorm când iei o decizie", a declarat Lionel Messi.

"Când am comunicat soției și copiilor dorința mea de a pleca, a fost o dramă. Întreaga familie a început să plângă. Copiii mei nu vor să plecăm din Barcelona și nici să schimbe școlile. Dar am privit mai departe și vreau să concurez la cel mai înalt nivel, să câștig titluri, să joc în Liga Campionilor. Poți câștiga sau poți pierde, pentru că e foarte greu, dar trebuie să concurezi. Toate acestea m-au determinat să mă gândesc la decizia pe care voiam să o iau. M-am gândit și am fost sigur că sunt liber să plec, președintele a spus mereu că la finalul sezonului aș putea decide dacă să rămân sau nu. Acum se leagă de faptul că nu am spus-o înainte de 10 iunie, când se dovedește că pe 10 iunie concuram pentru La Liga în mijlocul acestei pandemii de coronavirus și această boală a modificat întreg sezonul. Și acesta este motivul pentru care voi continua în club. Acum, voi continua în club pentru că președintele mi-a spus că singura modalitate de a pleca era să plătesc clauza de 700 de milioane de euro și acest lucru este imposibil", a spus Leo Messi, potrivit Goal.

Lionel Messi va juca în capitala Catalunyei până la sfârșitul angajamentului, 30 iunie 2021, și atunci va putea pleca gratis.

"Nu aș merge niciodată la tribunal împotriva clubului vieții mele, de asta voi rămâne", a declarat Lionel Messi.