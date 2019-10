Articol publicat in: Sanatate

Cod rutier: LISTA BOLILOR care te lasă fără permis auto. Diabetul, una dintre ele

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net LISTA BOLILOR care te lasă fără permis auto. Cea mai întâlnită boală care te lasă fără permisul de conducere este apneea în somn. Ce afecţiuni te mai pot lăsa pieton vezi mai jos. Foto: a1.ro Cod rurier: Problemele cu vederea este una dintre afecţiunea care îi pot lăsa fără permis pe şoferi, scrie a1.ro. Nu au dreptul de a conduce nici cei care au daltonism. După pierderea temporară a vederii există o perioadă de adaptare de minimum 6 luni, pe durata căreia se interzice conducerea autovehiculelor. În urma unui aviz favorabil din partea medicilor oftalmologi, persoanele care au fost afectate își recapătă dreptul de a conduce. Citeşte şi COD RUTIER 2019. Atenţie, şoferi. De sâmbătă, dacă faci asta la volan rămâi instant fără permis Afecțiuni neurologice Persoanele care suferă de epilepsie nu au dreptul de a deține permis auto sau de a-și reînnoi permisul de conducere existent. Afecțiuni cardiovasculare De asemenea, persoanele care prezintă tulburări grave ale ritmului cardiac ori angină pectorală de repaus sau emoție nu au dreptul de a conduce sau reînnoi permisele auto. Se includ și persoanele care suferă de tensiune arterială anormală, cei care poartă stimulator cardiac, dar şi cei cu antecedente de infarct miocardic. Handicap locomotor Persoanele care prezintă afecțiuni la nivelul aparatului locotomor nu au dreptul de obține permis auto sau de a-l reînnoi. Există situații în care persoane cu handicap fizic au dreptul de a conduce un autoturism, este nevoie de avizul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate, acordat în urma evaluării medicale a afecţiunii respective şi, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic. Diabet zaharat Persoanele care au suferit episoade repetate de hipoglicemie acută nu pot avea permis de conducere sau de a-și reînnoi permisul existent. Cei care suferă de diabet zaharat și sunt sub un tratament medicamentos au nevoie de un aviz medical autorizat și controale medicale periodice, cel puțin o dată la cinci ani. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay