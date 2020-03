Lista completă cu deciziile luate în şedinţa de Guvern din 30 martie 2020

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI



1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea şi prorogarea unor termene, şi pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României



II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ



1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice



III. PROIECTE DE HOTĂRARI



1. HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Sibiu, Cluj, Timiş, Argeş, Vaslui, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Galaţi, Giurgiu, Dâmboviţa, Bacău, Ilfov, Braşov şi municipiul Bucureşti

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Consolidarea sistemului de transport din România între Oneşti - Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea" - etapa 1

4. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi declararea lui ca bun de interes national

5. HOTĂRÂRE privind achiziţia studiilor de fezabilitate destinate construirii unor noi locuri de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HG nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO.

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

13. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzută în bugetul de stat pentru anul 2020 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor, afectate de calamităţi naturale

IV. MEMORANDUMURI



1. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea complementarităţilor şi sinergiilor între programele finanţate din fondurile aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 şi alte programe, mecanisme şi iniţiative la nivel naţional şi european

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Petrică Lucian RUSU - Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale a Sării S.A.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului FLORIAN- EMIL DUMITRU şi a domnului GEORGE SCARLAT, secretari de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în calitate de reprezentanţi ai statului în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.N. "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" S.A.