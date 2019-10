Articol publicat in: Economie

LISTA DATORNICI ANAF. Cum te poţi trezi fără bani pe card, avertisment pentru milioane de români

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ANAF va calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile obținute începând din 1 ianuarie 2018 de către persoanele fizice care au realizat venituri extrasalariale, au depășit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligația să plătească contribuția la asigurările sociale, respectiv a contribuției de sănătate și să le declare prin Declarația unică, dar nu au respectat aceste obligații fiscale. LISTA DATORNICI ANAF. Prin ordinul ANAF nr. 2547/2019 fost adoptată procedura stabilirii din oficiu a contribuției la asigurările sociale pensii cât și a contribuției la asigurările sociale de sănătate, după caz. Această procedură se aplică pentru contribuțiile sociale generate de veniturile obținute începând cu data de 1 ianuarie 2018. Autoritatea fiscală verifică veniturile declarate de contribuabili prin Declarația unică, veniturile declarate de plătitorii de venituri către persoane fizice, cum ar fi declarația 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit sau declarația 112 -Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. LISTA DATORNICILOR ANAF dispare, se şterg datoriile persoanelor fizice. Cum scapi de penalităţi în câţiva paşi În baza acestor informații se vor identifica acele persoane care fie nu au obligația să plătească către sistemul public asigurările sociale, fiind asigurate în sisteme proprii (avocați, notari), fie sunt deja pensionare în sistemul public de pensii. După identificarea tuturor persoanelor, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la situația fiscală în care se află, respectiv asigură dreptul contribuabilului de a fi ascultat. Dacă contribuabilul se prezintă la audiere și își îndeplinește obligația depunerii Declarației unice, acesta va fi eliminat din lista contribuabililor pentru care se va face stabilirea din oficiu. Anunţ IMPORTANT de la ANAF. Toţi românii sunt vizaţi de măsura Fiscului În cazul în care contribuabilul nu răspunde notificării sau nu își îndeplinește obligația depunerii Declarației unice, contribuabilului i se va solicita prezența în vederea unei noi audieri. Acesta are ocazia să își exprime un punct de vedere scris. Dacă contribuabilul nu se prezintă la audieri și nici nu își îndeplinește în urma acestor proceduri, obligația depunerii Declarației unice cu privire la asigurările sociale, se trece la stabilirea din oficiu a bazei de calcul pentru contribuțiile sociale. Acestea se stabilesc la nivelul salariului minim brut pe economie și se vor comunica contribuabilului. Unde verifici ce fel de datorii ai la stat S-a mai scris despre site-ul ANAF (aici), unde poți să verifici dacă ești pe lista neagră a datornicilor la stat. Această listă de 743 de pagini este publicată pe site-ul ANAF și cuprinde până acum 11.131 de datornici persoane fizice. În general, aceste datorii sunt restanțe la bugetul de stat, provenite din impozitul pe venit, pensii, șomaj și sănătate (datorii care, în anumite cazuri, se datorează și angajatorilor care nu plătesc la timp sau deloc angajaților contribuțiile la stat). Bineînțeles că cele mai frecvente datorii sunt cele provenite din neplata la timp a amenzilor, a căror valoare crește în timp din cauza penalităților. Pe listă ești trecut doar dacă ai datorii mai mari de 15.000 de lei, cumulate în ultimii cinci ani. Dacă ministerul nu ia această decizie, statul riscă să piardă acești bani, pentru că prescripția intervine odată la cinci ani. loading...

