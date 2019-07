LIVE Simona Halep - Cori Gauff 1-1 în optimile de finală de la Wimbledon 2019

Simona Halep ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Cori Gauff este pe locul 313. Americanca, in varsta de doar 15 ani, a obtinut cea mai buna performanta din cariera la Wimbledon.

Simona Halep - Cori Gauff este LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AICI.

Castigatoarea meciului Simona Halep - Cori Gauff din "optimi" va juca in sferturile de finala cu Shuai Zhang, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.

Aceasta este prima intalnire dintre Simona Halep si Cori Gauff.

SIMONA HALEP - CORI GAUFF, meci din optimile de finală ale turneului de la Wimbledon 2019, se joacă, luni, de la ora 16:45