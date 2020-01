CAZUL CARACAL. Marş în Piaţa Constituţiei, apel pe Facebook făcut de familiile victimelor LIVE VIDEO

UPDATE. Alexandru Cumpănașu a ajuns la protestul organizat de el sâmbătă, în Piața Constituției. Cîteva zeci de oameni s-au strâns în jurul familiilor.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, una dintre fetele ucise de Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, a postat, pe Facebook, un mesaj în care îi invită pe români în Piața Constituției, la Marșul Dreptății și al Adevărului. De asemenea, Alexandru Cumpănașu îi indeamnă pe români, în semn de solidaritate, să poarte o banderolă albă la mâna stângă sau un steag alb la mașină. Evenimentul are loc azi, la ora 14:00.

Procurorii au finalizat rechizitoriul în cazul Caracal. Gheorghe Dincă ar putea fi trimis luni în judecată

''Buna dimineata dragi romani. Alaturi de Teodora, Monica Melencu, bunicul Luizei si multi altii va asteptam astazi in Piata Constitutiei la ora 14:00 pentru Marsul Dreptatii si al Adevarului. Va rugam din suflet in semn de SOLIDARITATE cu cei ce vor participa fizic pe toti ceilalti oriunde mergeti sa purtati o banderola alba la mana stanga sau un steag alb la masina. Ii rog pe toti taximetristii din intreaga tara dar si pe toti romanii care au masina sa puna simbolic pe cursul zilei de astazi pozele celor 2 fete Alexandra si Luiza in geam sau un steag alb ori o banderola alba la una din oglinzile laterale. Orice semn de solidaritate. Pe cei care au pagina de facebook ii rog sa ne fie alaturi prin schimbarea temporara a imaginii de pe facebook cu Alexandra si Luiza. Macar astazi. Eu o voi face imediat. In felul acesta vom arata ca poporul roman este SOLIDAR si lupta pentru viitorul copiilor nostri, pentru siguranta lor si pentru securitatea fiecarei femei si fiecarei familii.

Ii rog pe toti cei ce vor face unul din aceste gesturi sa faca fotografie si sa le puna pe facebook. Va multumim.'', a scris Alexandru Cumpănașu.