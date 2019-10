Articol publicat in: Societate

LIVE RomaniaTV

Cazul Caracal. Noi probe care demostrează clipele TERIFIANTE trăite de Alexandra în Casa Groazei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CAZUL CARACAL. Probe bombă din cazul Caracal! DIICOT are dovezi clare ale prezenţei Alexandrei în maşina şi în casa lui Gheorghe Dincă, informează România TV! CAZUL CARACAL. Potrivit unor surse citate de România TV, anchetatorii au dovezi irefutabile cu privire la prezenţa Alexandrei Măceşanu atât în casa lui Gheorghe Dincă, cât şi în maşina acestuia. Procurorii au găsit în autoturismul criminalului fragmente de piele care au aparţinut Alexandrei, precum şi amprentele fetei. De asemenea, aceleaşi surse susţin că au fost descoperite pe hainele lui Dincă urme din saliva adolescentei. Mai mult, în Casa Groazei, după noptiere, anchetatorii au găsit pe o bandă adezivă fire de păr care aparţin cu siguranţă fetei. Declaraţia unui şef din Poliţie care răstoarnă toată ancheta din cazul Caracal Alexandra Măceșanu (15 ani) și Luiza Melencu (18 ani) sunt cele două fete care au dispărut după ce au fost luate la ocazie de Gheorghe Dincă. Acesta a mărturisit că le-a omorât pe cele două copile, apoi le-a ars trupurile în butoiul din curte. Gheorghe Dincă a fost dus, marţi dimineaţă, la INML. După aproape trei luni de la tragedia din Caracal şi mai multe amânări, lui Gheoghe Dincă i s-a făcut o expertiză psihiatrică. Dincă a stat patru ore în faţa comisiei care l-a expertizat psihiatric. Specialiștii urmează să stabilească dacă Gheorghe Dincă a avut sau nu discernământ când a comis crimele al căror autor a mărturisit că este. Zi importantă în ancheta de la Caracal. Gheorghe Dincă, supus expertizei psihiatrice La începutul lunii Gheorghe Dincă a fost mutat la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce magistraţii Tribunalului Olt au prelungit mandatul de arestare până pe data de 24 octombrie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay