Gheorghe Dincă ameninţă România TV în scrisoarea către familia Melencu. Victor Ciutacu: "În locul procurorilor, mi-ar fi jenă"

Gheorghe Dincă a trecut la ameninţări în presupusa scrisoare către familia Luizei Melencu. Monstrul din Caracal l-a menţionat pe Victor Ciutacu în scrisoarea trimisă familiei Melencu şi a afirmat că îl aşteaptă pe acesta în puşcărie alături de el, pentru că l-ar fi calomniat.

"Pe cei care nu au probe, îi aştept în puşcărie alături de mine, inclusiv pe cei din această televiziune care fac spectacol în fiecare seară, împreună cu Ciutacu. Familia Melencu nu trebuie să întreţină jocul acestor sceleraţi care îmi inventează probe. Sunt curios câţi bani v-au fost luaţi de aceşti avocaţi şi dacă vi s-a tăiat chitanţă", ar fi scris Dincă în scrisoarea pentru familia Melencu, conform Monicăi Melencu.

Gheorghe Dincă, mărturii din închisoare. I-a trimis scrisoare şi mamei Luizei: A spus că nu e moartă, a fost obligat să ne sune

"Sunt actor principal, se pare. Să fiu în locul procurorilor, mi-ar fi jenă... Mai are un pic şi propune decorarea procurorilor care au făcut rechizitoriul, e jenant. Credeam că sunt nişte oameni cu minte în cap acolo. Ce trebuie să fac eu? Să mă duc la puşcărie cu Dincă pentru că l-am calomniat pe criminalul cumsecade? Păi el ar trebui să fie mulţumit că eu am promovat ideea că Luiza nu e moartă! Ar trebui să îmi fie recunoscător că îi susţin teoria! Este un om bolnav, greşit mintal. Am citit scrisorile, sunt de un ridicol grotesc. Dacă nu ar tragedia celor două familii, ar fi de râs, pentru că stăm o ţară întreagă şi ne uităm în dinţii unui scelerat bătrân", a spus Victor Ciutacu îân direct la România TV.

Bombă în cazul Caracal! Gheorghe Dincă, scrisoare pentru familia Alexandrei Măceşanu: "Cât de mult vă doriţi să apară vie..."

"Scrie ca Luiza nu e moarta, ca ii pare rau ce s-a intamplat, că l-a fortat Stefan sa dea telefon tatalui meu. Stefan il ameninta sa dea telefon sa zica ca Luiza a plecata in Elvetia. În toata scrisoarea scrie ca Luiza traieste şi isi sustine ultima declaratie care a ajuns şi la DIICOT. (...) Am ramas fara cuvinte cand am vazut Dinca Gheorghe şi declartatia exact ca in ultima zi pe 12, că sustine ca persoanele acelea au luat o pe Luiza. (...) Scrisul e foarte asemanator cu ce am vazut in dosar, l-am recunoscut", a declarat mama Luizei la România TV.

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, consideră că scrisoarea nu este altceva decât "un mijloc de a-şi promova ideile in presa". Avocatul a declarat că iniţial nu au dorit să spună presei despre scrisoare, dar au ales să vorbească despre ea după ce Alexandru Cumpănaşu a anunţat că şi familia Alexandrei a primit un plin din partea lui Gheorghe Dincă.

Dosarul Caracal, în care Gheorghe Dincă este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre pentru răpirea şi uciderea Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu, a fost trimis miercuri de DIICOT în instanţă, urmând să fie judecat de Tribunalul Olt.

”Prin rechizitoriul din data de 10.01.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor D.G. şi R.Ş., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre”, anunţă DIICOT, referindu-se la Gheorghe Dincă şi la Ştefan Risipiţeanu, acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu.