Gheorghe Dincă, mărturii din închisoare. I-a trimis scrisoare şi mamei Luizei: A spus că nu e moartă, a fost obligat să ne sune

"Sunt foarte multe. Nu pot sa spun tot ce scrie. Scrie ca Luiza nu e moarta, ca ii pare rau ce s-a intamplat, că l-a fortat Stefan sa dea telefon tatalui meu. Stefan il ameninta sa dea telefon sa zica ca Luiza a plecata in Elvetia. În toata scrisoarea scrie ca Luiza traieste şi isi sustine ultima declaratie care a ajuns şi la DIICOT. (...) Am ramas fara cuvinte cand am vazut Dinca Gheorghe şi declartatia exact ca in ultima zi pe 12, că sustine ca persoanele acelea au luat o pe Luiza. (...) Scrisul e foarte asemanator cu ce am vazut in dosar, l-am recunoscut", a declarat mama Luizei la România TV.

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, consideră că scrisoarea nu este altceva decât "un mijloc de a-şi promova ideile in presa". Avocatul a declarat că iniţial nu au dorit să spună presei despre scrisoare, dar au ales să vorbească despre ea după ce Alexandru Cumpănaşu a anunţat că şi familia Alexandrei a primit un plin din partea lui Gheorghe Dincă.